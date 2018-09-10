Kütahya Valisi Nayir: Değerlerimizi korumamız ve yaşatmamız lazım

Geleneksel Pita ( Börek) Şenliğine katılan Vali Ahmet Hamdi Nayir, yapılan etkinliğin bir kültürel zenginlik olduğunu ve korunarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade etti.

Şenliğin açılış konuşmasını yapan Çayca Köyü Bosna Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rahmi Yördem, Boşnakların Fatih Sultan Mehmet Han'ın Bosna Hersek'i fethiyle beraber, köklü devlet geleneğinin sarsılmaz hizmetinde olduğunu belirtti.

Yördem, “ Bu serüven, köklü devlet geleneğini Bosna'nın fethiyle beraber Boşnaklar olarak her daim Türkiye'nin, kutlu medeniyetin yardımcısı ve destekçisi olduk. Bu medeniyete mensup olmaktan onur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, “Çayca, iyi ve birbirine güvenen insanların yaşadığı müstesna bir köy. Bizler el ele, kol kola, gönül gönüle oldukça bizi birbirimizden ayıracak, ötekileştirecek hiçbir güç yoktur” dedi.

Türkiye'nin gönül coğrafyasındaki insanlar için güçlü bir ülke olması gerektiğine değinen Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, “Türk milleti olarak 600 yıl boyunca dünyaya medeniyet, adalet götürmüşüz. Her götürdüğümüz yerde de ihya etmişiz. 600 yıl boyunca o topraklarda Türk'ün, Müslüman'ın izini bırakmışız ama son yıllarda bir gerileme olmuş. Şu an itibariyle sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde 80 milyon nüfus değil, etki alanı Balkanlar'dan, Ortadoğu'dan, Kuzey Afrika'dan izler taşıyan bir milletin evlatlarıyız. 15-16 yıl içinde Türk milleti bu topraklarda, bu hükümetimizle beraber kendine gelmiş ve dünyada sadece emir alan değil, söz söyleyen; rol biçilen değil, rol alan bir ülke haline geldi. Bu millete büyük sorumluluklar düştüğünü biliyoruz, daha çok çalışmamız, daha güçlü olmamız gerekiyor. Tüm coğrafyadaki insanların ümidini kırmamamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

“En büyük arzum Türk ve Bosna halkını birbirine bağlamak”

En büyük arzusunun Türk ve Bosna halkını birbirine bağlamak olduğunu ifade eden Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç, “Bugün Bosna'da 10 bin öğrenci Türkçeyi öğrenmektedir. Ayrıca Türkiye'de 500 Boşnak öğrenci eğitim görmektedir. Türkçeyi öğrenmek zor bir şey değil; çünkü Türkiye bizim kardeşimiz. Türkiye'nin Bosna Hersek ile 18 yıl önce daha az bir bağlantısı vardı. 18 yılın ardından bağlantılar artmaya başladı ve daha da artmaya devam edecek inşallah” dedi.

“Değerlerimizi korumamız ve yaşatmamız lazım”

Geleneksel Pita Şenliği'ne katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ahmet Hamdi Nayir, yapılan etkinliğin bir kültürel zenginlik olduğunu ve korunarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğine dikkat çekti. Vali Nayir, “Yıllar önce ayrıldığınız toprakların kültürünü yaşatmaya çalışmanız sizler için çok önemli olduğunu ve ülkemizin bir zenginliği olarak düşünüyorum. Anadolu ve Trakya diye belirttiğimiz bir vatan coğrafyamız var. Ama bu coğrafyadan çok daha geniş gönül ve kültür coğrafyamız var. Osmanlı'nın elinin değdiği 23 milyon km2'lik bu coğrafya bizim üzerinde yaşadığımız topraklar kadar bizleri ilgilendiren bir coğrafya. Bu coğrafya üzerinde bugün 64 ülke bulunuyor. Onlardan bir tanesi de Bosna Hersek. Bosna Hersek ziyaretlerimde insanların, coğrafyanın güzelliğini gördüm. Atalarımızın izlerini sokaklarda, binalarda gördüm. Orada yaşatılan bu zenginlik insanlığın ortak değeri, bizim kültürümüzün, tarihimizin ortak değeri olarak gerçekten kıymetli. Bugün insanlık, bütün dünya barışa, merhamete, hoşgörüye, dayanışmaya muhtaç. Bunları da elde etmemiz için evrensel, milli ve manevi değerlerimizi korumamız ve yaşatmamız lazım. Buradaki bu tören, bu buluşma bunların hepsine hizmet edecek bir anlayıştır. Bizim tarihimizde var olan barışı, sadakati, doğruluğu, yardımlaşma ve dayanışmayı bu topraklar yaşatacak ve yeni nesillere de aktaracak. İhtiyaç duyduğumuz bu değerlerin yaşatılmasına ihtiyaç var. İnanıyorum ki buraya gelenler tarihlerini tekrar hatırlamak, yaşadıkları coğrafyayla geldikleri coğrafyayı birbirine bağlamak için geldiler” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Mehteran ekibi ile Pendik Bosna Sancak Derneği folklor ekibi gösterilerini sundu. Şenlikte katılımcılara Boşnak sofralarının vazgeçilmezi Pita ile ayran ikram edildi.

Kütahya'nın Çayca Köyü'ndeki şenliğe Vali Ahmet Hamdi Nayir ile eşi Münevver Nayir, Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ile eşi Aysel Saraçoğlu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Baro Başkanı Ahmet Atam, İl Jandarma Komutanı Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü, Hasan Çevik, KÜTSO Başkanı İsmet Özotraç, Çayca Köyü Muhtarı Kamil Mutlu, Kütahya Çayca Köyü Bosna Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rahmi Yördem, çeşitli illerin Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.(EFE)