Kütahya Valisi Nayir, Domaniç’i ziyaret etti

Ziyaretlerinde, Şehit Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi, Tela fabrikası ziyareti ve Halk buluşması gerçekleştirdi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir Domaniç Kaymakamlığı ziyaretinde ilk olarak Domaniç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından oluşturulan Domaniçli şehitlerin yer aldığı ’Şehitlik’ köşesini inceledi. Şehitlik köşesinin Tavşanlı Müftüsü Hüseyin Aksoy tarafından duası yapıldı.

Kaymakam Tufan Bağır Gilan, Şeref Defterini imzalayan Vali Ahmet Hamdi Nayir’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek Mardin Derik’te PKK’lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün fotoğrafını takdim etti. Şehitlerimiz köşesini inceledikten sonra Kaymakam Tufan Bağır Gilan’ın makamına geçen Vali Ahmet Hamdi Nayir, ilçenin genel durumu hakkında bilgiler aldı. Ziyarette, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk de hazır bulundu.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, Domaniç Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Nayir’e, Domaniç Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, Domaniç İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin ile bazı daire müdürleri eşlik etti.

Okul Müdürü Mehmet Demiröz’den çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Nayir, daha sonra öğretmenlerle bir araya geldi.

Öğretmenlerle istişarelerde bulunan Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Eksikliğini duyduğumuz hususlardan biridir yetişmiş insan gücü. Onun için daha çok okuyan, daha çok ilimle iç içe olan öğrencilere, yeni bir kuşağa ihtiyacımız var. Güvendiğimiz de önce sizlersiniz, sonra da çocuklarımızın hevesi olması gerekiyor. Aileler de bu işe daha fazla kıymet vermeliler” dedi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, Domaniç’teki inceleme ziyaretlerine Vantela Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi ile devam etti.

Şirket Sahibi Mahmut Vanlı ile Genel koordinatör Vedat Özdemir tarafından karşılanan Vali Ahmet Hamdi Nayir üretim alanlarını yerinde gördü, personelle görüştü.

1990 yılında İstanbul Sefaköy’de yapışkanlı bez ve kağıt tela ihtiyacını gidermek için kurulan şirketin Domaniç tesisinin 2007 tarihinde faaliyete geçtiğini aktaran Mahmut Vanlı şirkette 75 kişinin istihdam edildiğini söyledi. Kütahya ve ülke ekonomisine katkılarından dolayı Mahmut Vanlı’ya teşekkür eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, vatandaşın istek ve arzularını birinci ağızdan dile getirebilmesi, sorunlara yerinde çözüm bulmak amacıyla gerçekleştirdiği halk buluşmaları kapsamında bu kez Kütahya’nın Domaniç ilçesinde halkla bir araya geldi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir’e Domaniç Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk ile bazı daire müdürleri eşlik etti.

Buluşmada, Hisar, Cumhuriyet, Karşıyaka, Hasantepe mahalle muhtarları Cahit Demiröz, Yakup Uygun, Güven Karaduman, Halil Gündoğdu, kamu kurum amirleri ve vatandaşlarda hazır bulundu.

Yapılan tüm hizmetlerde tek gayenin halkın mutluluğunu sağlamak ve yaşamını kolaylaştırmak olduğunu dile getiren Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Yürütmüş olduğumuz bütün hizmetlerin karşılığı insandır, hedefinde insan vardır. Sizlerin ihtiyacı olan işleri karşılamaya çalışırız. Bizler yılın 365 günü çalışırken acaba yaptıklarımız yerini buluyor mu, insanımız bundan ne derece memnun diye zaman zaman bir araya gelme ihtiyacında oluyoruz” dedi.

"Yatırımcıyı tutmanın yollarını bulunacak"

Vatandaşların yatırım konusundaki taleplerini değerlendiren Vali Ahmet Hamdi Nayir ilçelerin yatırımcı noktasında il merkezini mutlaka bilgilendirmesi gerektiğini, bu sayede ortak hareket ederek yatırımcıyı tutmanın yollarını bulma gayretinde olacaklarını söyledi. Vali Nayir, “İlçelerdeki yatırımlar için ilimizde Yatırım Destek Ofisimiz var. Eğer yer varsa, Yatırım Destek Ofisimiz aracılığıyla gerekli çalışmayı yaptırabiliriz. Geçen ay bütün kamu kurum ve kuruluşlarına yazı yazdım. Her hangi bir yere bir yatırımcı geldiği zaman benim haberim olsun ki il merkezinden destek verelim. Yatırımcı geliyor, a ilçesine gidiyor, yer bulamadım diye geri dönüyor. A ilçesinde olmaz, b ilçesinde yer bulabiliriz, yine burada tutmaya çalışırız. A ilçesinde onların bilmediği farklı bir çözüm olur, onu yapmaya çalışırız. Geçen ay yazmış olduğumuz yazıdan itibaren bütün kamu kurum, kuruluşlarımız ve kaymakamlıklarımız kendilerine gelen yatırımcılardan bizi haberdar edecekler ki uzman arkadaşlarımız, yatırımcıyı tutmanın yollarını bulacak” dedi.

"Veysel Eroğlu Kütahya’nın milletvekili gibi çalışıyor"

Kütahya’da tamamlanan ve yapımı devam eden baraj ve gölet yatırımları hakkında da halkı bilgilendiren Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Yapımı devam eden 11 gölet ve barajımız var. Yapımı tamamlanmış da bir o kadar barajımız var. Bir tanesi Yeşilköy Barajı olan 17 baraj da proje aşamasında. Yeşilköy Barajı hem Domaniç’in hem de Tavşanlı’nın köylerine sulama ve içme suyu olarak hitap edecek. Yeşilköy Barajının projesi 10. ay itibariyle tamamlandı. 2018’de inşallah kazmayı vurup başlayacağız diye düşünüyoruz. Biz yeter ki su kaynağı bulalım. Devlet yer arıyor, bir bütçe sıkıntısı yok. Üç şey bir arada olması lazım: yağmurlarla veya tabi olarak gelen bir su, gölet yapımına müsait bir zemin ve biriktirdiğimiz suya uygun sulanacak arazi. Bu üçünü bir araya getirdik mi bütçe sıkıntımız yok. Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu Kütahya’nın bakanı, milletvekili gibi çalışıyor. Her konumuzla yakından ilgileniyor, destek veriyor. Götürdüğümüz hiçbir konuda kapısından boş geri dönmedik. 15-16 yılda biten barajlar şimdi 2-3 yılda bitiyor. Birçok inşaatımız 1 yıl içerisinde tamamlandı” diye konuştu.(TY-EFE)