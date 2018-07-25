Muratdağı Termal Kayak Merkezi’ndeki incelemelere; Uşak Vali Yardımcısı Özel İdare Genel Sekreteri Ömer Kalaylı, Kaymakam Muhammet Önder, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Sert, Uşak Genel Sekreter Yardımcısı Yavuz Çakar, Uşak Yol Şube Müdürü Fatih Uncu, Gediz Orman İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın, Kütahya İl Genel Meclisi Sekreteri Murat Koyak, Yol Şube Müdürü Rıfat Hatipoğlu, Gediz Özel İdare Müdürü Ahmet Oğuz Dağlı, İl Genel Meclisi Üyeleri İsmail Dönmez, Hayri Öztürk, Bünyamin Özer, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Arif Sezen, Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Üyesi Saz Köy Muhtarı Ali Rıza Güneş katıldı.

Yetkililer, yapılması planlanan Murat Dağı Uşak bağlantı yolu ile Muratdağı Termal Kayak Merkezi’nin hem Kütahya’ya hem de Uşak’a değer katacağını ve yolun her iki il tarafından öncelikli olarak kullanılacağını belirtiler.

Heyet daha sonra Muratdağı Termal Kayak Merkezine geçerek yeni yapılacak olan otoparkı yerinde incelediler.(EFE)