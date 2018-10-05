Kütahya'da 15 genç avukat yemin ederek göreve başladı

Kütahya'da stajını başarıyla tamamlayarak ruhsatını almaya hak kazanan 15 avukat yemin edip, cübbe giyerek avukatlık ruhsatnamesini Baro Başkanı Av. Ahmet Atam'dan aldılar.

Kütahya barosunda staj dönemini başarıyla tamamlayan Pakize Atılgan, İsmail İlker Göksal, Bilgihan Çil, Mehmet Çalışkan, Nurullah Cengiz, Merve Selin Bayram, Betül Süngü, Numan Yıldız, Saide Serdaroğlu, Zehra Meltem Yıldız, Nazlı Demirel, Ali Bahadır Soylu, Begüm Uçar, Halil Seçkin Demir ve Elif Sarı, Kütahya Yazma Eserler Kütüphanesinde düzenlenen törenle Avukatlık yeminlerini ederek Kütahya Barosu ailesine katıldılar.

Stajyer avukatlar ve aileleri ile meslektaşlarının katıldığı törende Kütahya Baro Başkanı Avukat Ahmet Atam genç meslektaşlarına mesleki hayatlarında başarılar dileyerek Avukatlık ruhsatlarını takdim etti.

Genç avukatların cübbelerini ise Baro avukatlarından Kazım Bayram, Ali Sevören, Hasan Kılıç, E. İlkay Sunay, Emine Ünal, Bekir Göksal, Hüseyin Baykal, Aytek Canbek, Eda Eğmir Yüceer, Hüseyin Baykal, Meral Top, Yasemin Çakır Aşıkovalı, Ali Kızıltaş, Halil Karakuş, Murat Ozan, İbrahim Tanrıkulu ve Ferhat Kava giydirdi. (EFE)