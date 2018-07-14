Kütahya’da ’15 Temmuz ve din güvenliği’ konulu konferans

Fatih Kurt konuşmacı olarak katıldı.

Belediye Kültür Sarayı’nda yoğun bir katılımla gerçekleştirilen konferansa Vali Ahmet Hamdi Nayir de katıldı.

Konferansı açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, 15 Temmuz şehitlerinin rahmet ve minnetle anıldığını ifade ederek, "Hiç şüphesiz 15 Temmuz gecesi ihanet kalkışmasına karşı en etkili cevap, halimizi Rahman’a arz eden sala sesleri olmuştur.O karanlık geceyi ’Ezanları susturan darbelerden, darbeleri susturan salalarıyla aydınlığa çeviren tüm din gönüllüsü meslektaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum.’Hafız’ ismiyle bizleri büyük bir fitneden muhafaza buyuran Rabbimize nihayetsiz hamdolsun. Yüce Rabbimiz, milletimizin geleceğini aydınlık ve müreeh eylesin.Şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum" diye konuştu.

Yaşanan olayların tekrar etmemesi, ders çıkarılması için bu tür programların düzenlendiğini belirten Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Tarih ilmi insanlık var olduğundan, dünya yaratıldığından beri yaşanan olayları bilgi ve belgeleriyle bize sunmaktadır. Tarih, bizlere ibret olsun diye oluşturulmuş olan bir ilim, bir saha. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de de yaşanmış olaylara, menkıbelere, kıssalara ait önemli hususlar yer almaktadır. Bundaki gaye bugün yaşayanların geçmişte yaşananlardan bir ders çıkarmasını sağlamaktır. Geçmişte yaşananları bilmeyenler, öğrenmeyenler, ondan ders almayanlar onları yeniden yaşamak zorunda kalıyorlar” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt, "Geçmişte insanların temiz duygularından, iyi hasletlerinden istifade ederek kötü emellerine insanlara enjekte etmeye çalışan, huzuru bozmaya çalışan insanlar ve gruplar hep var olmuştur. Tarihe baktığmızda bunların örneklerin de görüyoruz. Biz bunlarda hep mücadele eden bir toplumuz. FETÖ bize çok açık bir şekilde bizim iyi niyetimizi temiz duyugularını istismar eden bir örgüttür. Bunlarla mücadelemiz millet olarak devam edecektir" ifadelerini kullandı. (EFE)