Kütahya’da 17 bin 472 kişi işsiz

Kütahya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Olağan Toplantısı, Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında, Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmet Özotraç, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili Hüsnü Balcı, kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri katıldı.

2017 - 2018 yıllarının ilk 6 aylık verilerini katılımcılarla paylaşan Vali Ahmet Hamdi Nayir, “2017 yılı ilk 6 ayında İŞKUR’a bildirilen açık iş sayısı 8 bin 737 iken 2018 yılı ilk 6 ayında 7 bin 308 olarak gerçekleşmiştir. 2017 ile 2018 yılı mukayese edildiğinde önceki yıla göre yüzde -16 oranında azalış olmuştur. Yine 2017 yılı ilk 6 ayında işe yerleştirme sayısı 5 bin 813 iken 2018 yılı ilk 6 ayında 3 bin 849 işsiz işe yerleştirilmiştir. 2017 ile 2018 yılı mukayese edildiğinde işe yerleştirme sayısında yüzde -33 oranında bir azalış olmuştur. 2017 ilk 6 ayında 2 bin 327 kişi İŞKUR kurs ve programlarına katılırken 2018 yılı ilk 6 ayında 2 bin 581 kişi katılmıştır. Bir önceki yıla göre yüzde 10,9 artış gerçekleşmiştir. Toplum Yararına Program kapsamında aynı dönem içinde 2017 yılında bin 470 kişi, 2018 yılında ise bin 121 kişi programlardan yararlanmıştır. İşsizlik ödeneğine başvuran sayısı 2017 ilk 6 ayında 3 bin 797 olarak gerçekleşmiş yüzde -1,30 oranında düşüş olmuştur. İşsizlik ödeneği bağlanan işsiz sayısı 2017 yılı ilk 6 ayında bin 766 iken 2018 yılı ilk 6 ayında bin 652 olarak gerçekleşmiştir. Azalma oranı yüzde -6’dır” diye konuştu.

Temel istihdam bilgileri hakkında bilgiler verilen toplantıda kuruma kayıtlı iş gücü sayısının 36 bin 565, kuruma kayıtlı işsiz sayısının 17 bin 472, başvuru yapan kişi sayısının 16 bin 495, işsizlik ödeneği alan işsiz sayısının ise bin 652 olduğu bildirildi.

2018 yılı hedefleri ve gerçekleşme oranlarının da paylaşıldığı toplantıda mesleki eğitim kursu, iş başı eğitim programı, girişimcilik eğitim programı, danışmanlık hizmetleri hedefi, ziyaret edilen iş yeri sayısı, eğitim kurumu ziyaretlerinde hedeflerin yüzde 50’nin üzerinde gerçekleştiği, özel sektörde işe yerleştirme sayısında ise yüzde 38,5’e ulaşıldığı, yıl sonuna kadar hedeflenen oranın tamamlanacağı kaydedildi. (EFE)