Kütahya’da 2 başarılı ameliyat

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi başarılı bir ameliyata daha imza attı. Kütahya’da yaşan Haydar Çakmak ve Ahmet Yanak 3 ay önce başvurdukları Kulak, Burun, Boğaz Kliği’nde yapılan tanıların ardından dudak kanseri teşhisi konuldu ve Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyat sonunda sağlığına kavuştular.

Hastaların ameliyat öncesin de tedavi edilebilir mi diye tereddütleri olduğunu söyleyen Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Öğretim görevlisi Doç. Dr. Cüneyt Kuçur, “Hastalarımızın her ikisinde de dudak kanseri ve boyunlarında da guatra vardı. Ameliyat öncesinde acaba kanser tedavi edilebir mi diye şüpheleri vardı. Çok şükür hastanemiz bünyesinde 2 başarılı ameliyat gerçekleştirdik. Şimdi her ikisi de sağlığına kavuştular ve günlük yaşantılarına devam ediyorlar. Şuanda da Kütahya’da da her türlü tedavi şansımız var” diye konuştu.

Kuçur, “Bu hastalığın sigara ile yakından bir alakası var. Ama Kütahya’da ultrabşyole ışınların yoğun olmasından dolayı güneş ışınlarıda bu kanserlerin oluşmasına engel oluyor. Hastalar iyileşyen yaraları olduğunda kanayan yaraları olduğunda hekime başvurmlarını tavsiye ediyoruz” dedi.

Hastalar Ahmet Yanak ve Haydar Çakmak, sağlıklarına kavuştuklarını ve diğer hastalara ameliyat olmaları konusunda çağrıda bulundu. (HCA-EFE)