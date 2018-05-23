Diğer
Kategoriler
23 Mayıs 2018 11:11

Kütahya’da 2 başarılı ameliyat

Kütahya’da, ’dudak kanseri’ne yakalanan Haydar Çakmak ve Ahmet Yanak gerçekleştirilen başarılı ameliyat ile sağlığına kavuştu.

Kütahya’da 2 başarılı ameliyat

23 Mayıs 2018 11:11


Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi başarılı bir ameliyata daha imza attı. Kütahya’da yaşan Haydar Çakmak ve Ahmet Yanak 3 ay önce başvurdukları Kulak, Burun, Boğaz Kliği’nde yapılan tanıların ardından dudak kanseri teşhisi konuldu ve Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyat sonunda sağlığına kavuştular.


Hastaların ameliyat öncesin de tedavi edilebilir mi diye tereddütleri olduğunu söyleyen Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Öğretim görevlisi Doç. Dr. Cüneyt Kuçur, “Hastalarımızın her ikisinde de dudak kanseri ve boyunlarında da guatra vardı. Ameliyat öncesinde acaba kanser tedavi edilebir mi diye şüpheleri vardı. Çok şükür hastanemiz bünyesinde 2 başarılı ameliyat gerçekleştirdik. Şimdi her ikisi de sağlığına kavuştular ve günlük yaşantılarına devam ediyorlar. Şuanda da Kütahya’da da her türlü tedavi şansımız var” diye konuştu.


Kuçur, “Bu hastalığın sigara ile yakından bir alakası var. Ama Kütahya’da ultrabşyole ışınların yoğun olmasından dolayı güneş ışınlarıda bu kanserlerin oluşmasına engel oluyor. Hastalar iyileşyen yaraları olduğunda kanayan yaraları olduğunda hekime başvurmlarını tavsiye ediyoruz” dedi.


Hastalar Ahmet Yanak ve Haydar Çakmak, sağlıklarına kavuştuklarını ve diğer hastalara ameliyat olmaları konusunda çağrıda bulundu. (HCA-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
28
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç