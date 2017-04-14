Kütahya’da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökmen Anlı (39) idaresindeki 06 DM 8098 plakalı otomobil, Selahaddin Yılmaz (66) yönetimindeki 43 FK 467 otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücülerinden Yılmaz, kaza yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Anlı ile aynı araçta bulunan İsmail Korkmaz (25), İsmail (32) ve Canan Figen (25) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. (EFE)