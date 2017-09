Kütahya’da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, Kütahya kent merkezi Evliya Çelebi Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, A.T. yönetimindeki 43 NA 861 plakalı otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan M.E. idaresindeki 43 LE 161 plakalı otomobile çarptı. Kazada, sürücü A.T. ile araçlarda bulunan ve kimlikleri belirtilmeyen 3 kişi yaralandı. Bu arada A.T.’nin aracın içeresinde alkol şişeleri dikkat çekti.

Yaralılar, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. (HCA-EFE)