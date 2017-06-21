Kütahya’da 32 aile 42 çocuğa kucak açtı

Kütahya İl Özel İdaresi Sosyal Tesislerindeki iftar programına, Vali Ahmet H. Nayir ile eşi Münevver Nayir, AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı ile eşi Gülten Nazlı, İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Bilici ile eşi Elif Bilici, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Uğur, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Murat Koyak, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ömer Turan, Kütahya Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Kadir Ergani, koruyucu aileler ile çocukları katıldı.

Masaları tek tek tek gezerek aileleri selamlayan, onların isteklerini dinleyen ve çocuklarla yakından ilgilenen Vali Ahmet Hamdi Nayir ile eşi Münevver Nayir büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılandı.

Çocuklara kapılarını açan koruyucu ailelerin devlete en büyük desteği sağladığını belirten Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Bu ibadetlerin en büyüğü, yapılabilecek işlerin en güzeli” dedi.

Kütahya’da 32 ailenin 42 çocuğa sıcak bir aile yuvası sağladığını dile getiren Vali Nayir, çocukların aile ortamında yetişmesi için gerek devletin gerekse ailelerin ellerinden gelen desteği verdiğini söyledi. Vali Ahmet H. Nayir, “Ramazan ayının sonuna yaklaşırken bugünkü iftarımızı çocuklarımız en neşeli, en tatlı iftar haline getirdiler. Malumunuz olduğu üzere Osmanlı Devleti’nin padişahları aynı zamanda iyi birer şairdi. Fatih Sultan Mehmet “Hiç kimse yok kimsesiz herkesin var bir kimsesi. Kimsesiz kaldım medet kıl ey kimsesizler kimsesi" diyerek Cenab-ı Hakk’a kimsesizler kimsesi olduğunu ifade eden ve kendisinin de O’na muhtaç olduğunu söyleyen güzel bir şiirle günümüze kadar adını yaşatmış durumda. Devletimiz de kimsesizlerin kimsesi olmaya çalışıyor. Kimsesiz yaşlılarımıza ve çocuklarımıza kol kanat germeye çalışıyor. Gönül arzu eder ki her çocuk ailesiyle birlikte bu hayatı tamamlayıp, dünyadan öyle ayrılsın ama kimsesiz kalanlara devletimiz kapılarını açarak onları kendi çatısı altında yetiştirmeye çalışıyor. Bu faaliyet içerisinde koruyucu ailelerimiz devlete en büyük yardımı, en büyük desteği vererek çocuklarımıza kapılarını ve kucaklarını açıp onların aile havası içerisinde yetişmesi için gerekli bütün desteği veriyorlar. Bizler Kütahya’mızda da 32 fedakar, alicenap ailemiz 42 yavrumuza yuvalarını, kucaklarını ve gönüllerini açarak çocuklarımızın bir aile havası içerisinde yetişmesi için gerekli desteği, katkıyı, fedakarlığı yapmış bulunuyorlar. Bizler her sene en azından bir kere Ramazan ayında da olsa koruyucu ailelerimizle bir araya gelip çocuklarımıza yapmış oldukları yardımın, ilginin takdirini bir arada yapmış oluyoruz. Bu ibadetlerin en büyüğü, yapılabilecek işlerin en güzeli. 42 yavrumuza ev sahipliği yapan 32 ailemizi tebrik ediyorum. Temennimiz koruyucu aile sayısı artarak devam etsin ve yavrularımız aile havasından, aile terbiyesinden uzak kalmasın. Ne güzel, başlarken duamızı, bitirirken duamızı bu çocuklardan biri yaptı. Demek ki hedefe ulaşıyoruz, demek ki bizler bu çocuklardan gelecek hakkında daha ümitli olacak bir yapıyı oluşturuyoruz” diye konuştu.

İftar programı Vali Ahmet Hamdi Nayir ile protokol üyeleri tarafından çocuklara oyuncak hediye edilmesiyle sona erdi. (EFE)