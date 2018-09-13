Kütahya'da 7 okul, 'Güvenli' kapsamına alındı

Yarıyılı Güvenlik Toplantısında konuşan Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan “Güvenli Okul Projesi” kapsamında Kütahya'da 7 okulun güvenli okul kapsamına alındığını ifade etti.

Eğitim, öğretim yılının huzur ve güven içinde geçirilebilmesi amacıyla Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Arif Yalçın, ilçe kaymakamları, bazı daire müdürleri ile okul aile birliği temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan “Güvenli Okul Projesi” kapsamında Kütahya'da 7 okulun güvenli okul kapsamına alındığını, altyapı çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir,” Hem merkezi bütçeden gelen ödenekle hem de İl Özel İdaresinden ayrılan ödenekle geçen sene tespit ettiğimiz okullarda üst çözünürlüğü olan kamera sistemlerini kurmaya başladık. Okullarımızın daha güvenli olması için büyük bir caydırıcılığı olan kamera sistemini tamamlamaya çalışıyoruz. İl Emniyet Müdürlüğümüz, İl Jandarma Komutanlığımız, İlçe Emniyet Müdürlüklerimiz, İlçe Jandarma Komutanlığımız mutlaka okullarla ilgili olarak geçen sene yapmış oldukları çalışmaların benzerini bu sene yine yapıyorlar. Her okulla ilgili olarak görevli personelimizi belirliyorlar, bu personel okulla da irtibatlı olarak direkt telefon bağlantısı sağlayabilecek bir şekilde müdahale ediyor” dedi.

“Okul önünde bekleyenlere işlem yapılacak”

Okul içi ve çevresinde güvenli ortamın oluşturulması noktasında gerekli çalışmaların yapıldığını belirten Vali Nayir, “Geçen sene okul civarında gereksiz bulunan oradaki düzeni bozacak kişilerin, orada bulunmamaları için bir valilik emri yayınlamıştık, bu sene onu yeniledik. Yine aynı şekilde okul civarında özellikle okul giriş ve çıkışlarında rahatsız edici kişiler ikaz edilecek, ikaza uymayanlarla ilgili olarak “Valilik emirlerine uymamaktan” haklarında işlem yapılacak” diye konuştu.

“Büyük bir riske sahip değiliz”

Kütahya'da herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını ancak güvenli ortamın muhafazası için tedbirlerin artırılarak süreceğine dikkat çeken Vali Nayir, “Her hususta olduğu gibi eğer bir kamu hizmeti başarıyla yürütülecekse önce güvenlik tedbirlerinin tam olarak alınmış olması lazım. Güvenlik tedbirleri alınmamış bir toplumda eğitim, sağlık, din hizmeti, hangi hizmete bakıyorsanız bakın altyapı hizmetini veremezsiniz. Güvenlik hizmetleri aksayan yerlerin altyapı hizmetlerinin de beraber aksadığını gördük. Eğer altyapı hizmetlerinde bile önemliyse eğitim ve sağlık hizmetlerinde mutlaka çok daha önemlidir. Onun için bu konu bizim asli, önem verdiğimiz görevlerimizden biri, hamdolsun Kütahya olarak düşünürsek ilçelerimiz ve il merkezimiz olarak baktığımızda çok büyük bir riske sahip değiliz. Büyük illerde olduğu gibi büyük kargaşalar yaşamıyoruz ama bu bizim tedbir almamıza engel bir husus değil. Yine biz her şey olabilecek gibi düşünüp alacağımız tedbirleri üst seviyeden almamız lazım. Bu konudaki birlikteliği de sağlamak lazım. Okul idareleri, yerine göre emniyet veya jandarmamız, okul aile birlikleri ortak hareket ederek, söz birliğiyle bu konuları beraber çalışacaklar” ifadelerini kullandı.

“Gerekli tedbirleri alıyoruz”

Öğrencilerin sağlıklı ve güvenli ortamda eğitim almaları için çalışmaların artarak devam ettiğini kaydeden Nayir, “Okul çevresinde yıkık, dökük, harabe binalar istemiyoruz, bunlar varsa tespit edilip İl Özel İdaresi, Belediye katkı verir. İnternet kafelerde çocuklarımızın yanlış yönlendirilmemesi konusunda denetimlerimiz yine devam ediyor. Biz, servis sürücülerimiz ve kantin görevlilerimiz dahil hepsinin güvenlik soruşturmalarını yaparak, herhangi bir suça karışmamış kişilerin orada bulunması için tedbirimizi alıyoruz. Ayrıca kantinlerin sağlık yönünden de denetimlerini yapıyoruz. Bu sene de geçen yıl yapmış olduğumuz çalışmaları geliştirerek devam ettireceğiz. Anne ve babaların okullara, devletimize emanet ettiği çocuklarımızın trafik güvenliğinden başlayıp, okul içi ve çevresindeki güvenliği, sağlıklarına ilişkin tehditleri ortadan kaldıracak güvenlik tedbirlerini alarak yolumuza devam etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Vali Ahmet Hamdi Nayir'in açılış konuşmasının ardından İl Milli Eğitim Müdür Vekili Halil Ertaş okullarda yapılan ve yapılması planlanan tedbirler hakkında bilgiler verdi.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Halil Ertaş, Evliya Çelebi Anadolu İmam Hatip Lisesi, Devlet Hatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Hayme Ana Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, İbn-i Sina Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Germiyan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile Eynal Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ve koordinasyonunda yürütülen güvenli okul projesi kapsamına alındığını, okullarda altyapı çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Vakıfbank Ortaokulu ile Fevzi Çakmak Ortaokulu kamera sistemlerinin tamamlandığı, Şeker İlkokulu ile Fethi Güzen İş ve Uygulama Merkezinin plana alınarak çalışmalara başlandığı belirtildi.

“87 Güvenli Okul Koordinasyon Görevlisi Görevlendirildi”

2018-2019 eğitim - öğretim döneminde kolluk kuvvetlerinde 87 personelin görevlendirileceğini aktaran Ertaş, “Okullarda güvenliğin sağlanması, okul yönetimlerinin irtibat kuracakları, güvenlik sorunlarını paylaşacakları okulların giriş, çıkış ve açık olduğu saatlerde görevliler olarak tayin edilen ‘Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlileri' belirlenmiştir. Bu kapsamda 87 güvenli okul koordinasyon görevlisi görevlendirilmiştir. İlimiz genelindeki ilkokul, ortaokul ve lise 3 bölgeye ayrılmıştır. Birinci bölgeden sorumlu 6 ekip, 1 devriye; ikinci bölgeden sorumlu 6 ekip; üçüncü bölgeden sorumlu 7 ekip bulunmaktadır. Bu ekipler bölgelerde okul giriş çıkışlarında görev yapmaktadır” dedi.

Toplantı, görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi.(EFE)