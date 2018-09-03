Kütahya’da Aile Eğitim Programları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ’Eğitim Ailede Başlar’ ilkesinden hareketle hazırlanan Aile Eğitim Programının, bilgi çağının gereklerine uygun olarak ailelerin yaşam kalitesini arttırmaya dönük önemli bir adım olduğunu ifade eden Kütahya Multipl Skleroz (MS) Epilepsi ile Yaşam Derneği Başkanı Münevver Altın, “Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nde görevli meslek elemanları tarafından MS ve Epilepsi İle Yaşam Derneği üyelerine Aile Eğitim Programı kapsamında eğitimler verilmektedir. İlk olarak Sosyolog Reyhan Durmuş ’Okul ve Aile’, daha sonra Araştırmacı Berra Yiğit ’Evlilik ve Aile Hayatı’ konularında eğitim vermiş, eğitimler karşılıklı soru cevap şeklinde aktif bir şekilde gerçekleştirilmiştir” dedi.

6 hafta sürecek eğitimlerde her hafta Aile Eğitim Programı’nın farklı modülleri anlatılarak ailelerin iletişim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık konularında bilgi sahibi olmalarının amaçlandığı belirtildi.(EFE)