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17 Ağustos 2018 12:53

Kütahya’da akaryakıt tankeri devrilerek alev aldı

Kütahya’da devrilen akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kütahya’da akaryakıt tankeri devrilerek alev aldı

17 Ağustos 2018 12:53

Yangın ve söndürme çalışmaları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Henüz ismi öğrenilemeyen bir sürücünün kullandığı akaryakıt yüklü tanker, Kütahya-Tavşanlı karayolunun 25. kilometresinde devrilerek alev aldı. Tanker sürücüsü, tankerden kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken, kısa sürede aracı saran alevler, Kütahya ve Tavşanlı itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.


Sabah saatlerinde meydana gelen olayda tankerin yanma anı ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.




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