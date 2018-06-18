Kütahya’da amatör spor kulüplerine 573 bin TL’lik destek

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) iş birliğiyle gerçekleştirilen törenle nakdi yardımlar spor kulübü temsilcilerine teslim edildi.

Kütahya İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen törene Vali Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Şükrü Nazlı ile İshak Gazel, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen, Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Murat Cengiz, kulüp temsilcileri ve sporcular katıldı.

Kütahya’nın komşu illerinden daha fazla destek aldığını kaydeden Kütahya ASKF Başkanı Murat Cengiz, “Biz Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu amatör kanadıyla Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımızdan spor kulüplerimiz için bir yardım talebinde bulunduk. Çok teşekkür ediyoruz Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Spor Bakanımıza, Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan’a da çok teşekkür ediyoruz. Kütahya’ya civar illerden daha fazla bir meblağ olan katkıda bulundular” dedi.

192 spor kulübü sayısına sahip olan Kütahya’nın kulüp sayısında diğer illerden önde olduğunu ifade eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen, spor kulüplerine verilen destekler hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Kulüpçülüğün fedakarlık işi olduğuna değinen Sadık Ölçen, “Ekim 2017’de 104 kulübe, Nisan’da 104 kulübe olmak üzere toplamda yine Kütahyaspor da bunun içine dahil, 625 bin liralık malzeme yardımı, bugünkü yapılan yardımla beraber 687 bin liralık da nakdi yardım yapılmış oluyor bu sezon. Toplamda kulüplerimize yapılan nakdi yardım ve malzeme yardımı sayısı 1 milyon 300 bin lira. Kulüplerimizin maddi imkanları sponsor buldukça artırılıyor, daha iyi faaliyetler yapıyorlar ama şu rakamlara bakıldığında özel sponsorluk gelirleri hariç kulüplerimize yapılan bu malzeme ve nakdi yardımlarda ciddi bir yer tutuyor. Bu yapılan 130 kulübe 573 bin lira olan nakdi yardımın hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Saraçoğlu: Kütahya kendi futbolcusunu yetiştirmeli"

Amatör spor kulüplerine her yıl maddi destek sağladıklarını söyleyen Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, “Bizim en büyük yardımımız da şehrimizin adını taşıyan Kütahyaspor’a destek veriyoruz. Her yıl hatırı sayılır bir rakamı oraya aktarıyoruz. Sonuç itibariyle baktığımız zaman hedef ettiğimiz yere gelememişiz ama o futbolculardan bir tane bile Kütahya’da kalmadı hepsi paralarını aldılar gittiler. Gönül istiyor ki, bu futbolcuların içinde kendi içimizden çıkan, şehrimizden çıkan 7-8 tane gencimizi o takımda oynatabilmek. Çabamız bu şekilde” dedi.

Kütahya’nın spor şehri olduğunu belirten AK Parti Kütahya Milletvekili Şükrü Nazlı, “Kütahya’nın başarılı olduğu konulardan bir tanesi spor. Biz sadece futbola endeksleniyoruz ama bireysel branşlarda başarılar kazanan gençlerimiz var. Sporu desteklememiz lazım. Gücü elinde bulunduran bütün kurumlar ve iş adamlarımız şehrin bütün dinamiklerini amatör spor kulüplerine sonuna kadar destek vermesi lazım. Aynı zamanda toplumun huzuru, sağlığı için çok önemlidir. İl Genel Meclisimiz şu anda nakdi yardımlar dışında bütün köylerimizde nüfus büyüklüğüne göre halı sahalar yapıyor” dedi.

Kütahya’nın sporda önemli yatırımlar aldığını aktaran AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, “Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzün nakdi yardımı çok önemli. Sadece spor kulüplerimize maddi ve spor anlamında bir katkı değil, toplumsal ilişkiler anlamında da katkı sağlıyorlar. Türkiye’de AK Parti iktidarından sonra spora ve sporcuya yapılan yatırımları görüyoruz. Avrupa’nın en yeni stadyumları, en yeni spor salonları Türkiye’de yapılıyor. Kütahya’da bu anlamda büyük bir katkı alıyor. 15 Temmuz 2016 tarihinde bir darbe girişimi oluyor ve 20 Temmuz 2016 tarihinde bizim spor kompleksimizde yüzme havuzumuzun ihalesi yapılıyor. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti’nin bu ülkeye getirmiş olduğu en zor şartlarda dahi, devlet işini ve millete hizmet aşkını ne kadar önemsediğini ortaya koyan bir veridir. Kütahya’daki sporcularımızın, spor kulüplerimizin sizler vasıtasıyla Avrupa’da, dünyada ve olimpiyatta şampiyon çıkartacak seviyeye geleceğine inanıyorum. Yapılan çalışmaların hem Kütahya’mıza hem de ülkemize büyük bir katma değer sağlayacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, 2004 yılından bu yana Kütahya İl Özel İdaresi tarafından spora 10 milyon TL’nin üzerinde destek sağladıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Vali Ahmet Hamdi Nayir, 573 bin TL’lik çeki 130 amatör spor kulübünü temsilen Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Murat Cengiz’e teslim etti. (EFE)