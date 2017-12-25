Kütahya’da Arıcılık Kursu

Kursiyerlere 72 saatlik eğitimin ardından sertifika verileceği belirtildi.

Dünya’da arıcılık denince akla ilk gelen fikrin alternatif tıp olduğunu söyleyen Veteriner Hekim Ali Bircan, "Dünyada arıcılık denince akla gelen ilk şey bal’dan daha çok apiterapi denilen tedavi biçimidir. Bizler şuanda arının bize sağlamış olduğu faydaların şuana kadar daha çok küçük bir kısmını çözmüş durumdayız" dedi.

Kursiyerlerden Fezail Kapcak, "Arıcılık benim dedemden kalma bir iş. Şimdiler gençler bu işleri yapmıyorlar. Bende yaşımın ilerlemesine rağmen gençlere örnek olmak için kursa katıldım" diye konuştu.

Kursiyerlerden Emine Daşğın, "Biz hobi amacı ile lavanta bahçesi yaptık. Çiçeklerin daha iyi yetişmesi için ise arılar yerleştirdik, şimdi ise arıların gelişmesi için bilinçli bir yetiştirici olmak için bu kursa başvurdum" ifadelerini kullandı.(HCA-EFE)