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20 Haziran 2017 12:04

Kütahya’da bal ormanlarının sayısı artırılıyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yürütülen çalışmalar sayesinde Kütahya’da kurulan bal ormanı hedeflenen verim miktarına ulaştı.

Kütahya’da bal ormanlarının sayısı artırılıyor

20 Haziran 2017 12:04


OGM, tesis ettiği bal ormanları ile biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesine katkı sağlarken, bal üretiminin artırılmasına da destek oluyor. Bu çerçevede 2010 yılında Karamustafalar Köyü’nde 420 dekarda tesis edilen Karamustafalar Bal Ormanı gerek otsu bitkilerin gerekse de akasyaların çiçeklenmesi ile yüksek nektar oranına ulaşarak, Muğla’dan gelen balcıların uğrak yeri haline geldi.


Yüksek verimliliği ile ilgi odağı haline gelen bal ormanının daha da verimli olması için sahaya bin 500 adet badem, 2 bin 200 adet iğde, 2 bin 200 adet mahlep ve 5 bin 600 adet akasya olmak üzere toplam 11 bin 500 adet fidan dikildi.


Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kütahya’daki bal ormanı sayısını artıracaklarını müjdeleyerek, “Bugüne kadar Kütahya ve ilçelerinde toplam 12 adet bal ormanı tesis ettik. Bu yıl 2 tane daha bal ormanı kurmayı hedefliyoruz. Orman teşkilatımızın özverili çalışmalarıyla bal üretimimizi artıracağız. Böylece vatandaşımız da devletimiz de kazanacak” değerlendirmesinde bulundu. (EFE)




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