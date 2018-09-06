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06 Eylül 2018 12:20

Kütahya’da bal üretimi düştü

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Bölge Müdürlüğü, 2017 yılı geçici verilerine göre, Kütahya’da bal üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 2,8 azalarak 221 tona düştüğünü açıkladı.

Kütahya’da bal üretimi düştü

06 Eylül 2018 12:20


TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, yaptığı açıklamada, Kütahya’da 2016 yılında 228 ton olan bal üretiminin 2017 yılında yüzde 2,8 azalarak 221 ton olarak gerçekleştiğini belirtti.


Akyol,” Kütahya’da toplam bal üretimi Türkiye’deki üretimin yüzde 0,2’sine karşılık gelmektedir. Kütahya bu üretim ile Türkiye’de en fazla bal üretimine sahip 65., Ege Bölgesinde 7. il konumundadır. Kütahya ilçelerine bakıldığında en fazla bal üretimi yapılan 3 ilçe sırasıyla Merkez 51 ton, Altıntaş 39 ton ve Simav 35 ton olurken, en az bal üretimi yapılan 3 ilçe Emet 1 ton, Şaphane 1 ton ve Hisarcık 1 ton olmuştur” dedi.(EFE)




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