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Kütahya'da 'Benim kulübüm Yeşilay' projesi

Kütahya’da ’Benim Kulübüm Yeşilay’ projesinin Yıldırım Beyazıt İlkokulu’nda başladığı bildirildi.

Kütahya'da 'Benim Kulübüm Yeşilay' projesinin Yıldırım Beyazıt İlkokulu'nda başladığı bildirildi.


Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay arasındaki işbirliğine dayanarak 'Benim Kulübüm Yeşilay' Projesi'ni başlattıklarını belirtti.


Başyiğit, ”Öğrencilerimize Yeşilay´ın faaliyetleri anlatılarak, onları birer Yeşilay temsilcisi yapıyoruz. Ben de Yeşilay´ın gönüllü bir üyesi olarak, öğrencilere de dağıtmış olduğumuz Yeşilay bilekliğini takmış bulunmaktayım. Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen Yeşilay temsilcilerimize, üniversitemizden gönüllü olarak bu faaliyete destek veren öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Sınıflarda yapılan etkinliklerin ardından öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelen Müdür Başyiğit, öğretmenlere öğrencileri her türlü bağımlılıktan uzak tutmanın önemine değindi. (EFE)

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