Kütahya’da bisiklet yolu

Bisiklet yolunun, modern kentlerin ulaşım planlamaların da ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Saraçoğlu, araç sürücülerinin de bisiklet kullanıcılarına daha fazla hassasiyet göstermesini istedi.

Kütahya’da bisiklet kullanımını kısıtlayan alt yapı yetersizliği ve bağımsız bisiklet yolu eksikliğinin farkında olduklarını söyleyen Başkan Kamil Saraçoğlu, "Kütahya’da bisiklet kullanan vatandaşlarımızın sayısı oldukça fazla, hizmet sınırlarımız içerisindeki cadde ve sokaklarda bisiklet kullanan hemşehrilerimizin rahatlıkla gezecekleri yollar yapıyoruz. Kütahya’mızın estetik yapısına olumlu kazanımlar sağlayacak olan proje içerisinde yayaların kullanacağı kaldırımlar, bisiklet yolu ve araç yolu ayrı ayrı planlandı ve buna göre de çalışmalar sürüyor. Ekiplerimizin projeye bağlı olarak sürdürdükleri çalışmalar neticesinde çok güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Vatandaşlarımız yapılan yolda gönül rahatlığıyla bisiklet kullanabilecekler. Daha sağlıklı ve daha güzel bir Kütahya için hep birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. (EFE)