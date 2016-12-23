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23 Aralık 2016 12:10

Kütahya’da böbrek hastalarına sanatla terapi

Kütahya’da böbrek hastalarına sanatla terapi

23 Aralık 2016 12:10

Kütahya’da tedavi gören böbrek hastaları, ’sanatla terapi’ etkinliğinde bir araya geldi.
Sanatla Yaşam Derneği Başkanı Sebahat Sarıoğlu, Dumlupınar Ünivresitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile yaptıklarını protokol çerçevesinde, tedavi gören hastalara yönelik her ay bir etkinlik düzenlediklerini ifade etti.
Belediye Kültür Sarayı’nda 60 böbrek hastanın katıldığı ’terapi’ etkinliği, Kütahya yöresine has kadın kıyafetleri defilesi ile başladı. Defileye, böbrek rahatsızlığı olan bazı hastalar da eşlik etti. Etkinlikte, zeybek oyunu sonrası dernek üyesi şairlerin okuduğunu şiirler, katılımcılara duygusal anlat yaşattı.
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. İsmail Zehir ve doktorun da katıldığı etkinlikte bir konuşma yapan Sanatla Yaşam Derneği Başkanı Sebahat Sarıoğlu, "Sanatla rehabilite çalışmalarında amacın, hastaları olabildiğince hayatın içinde tutmak-rehabilite etmek, üretken hale getirmek, sosyalleşmelerini sağlamak ve gündelik yaşama uyumunu arttırmaktır" dedi.
Etkinliğe katılanlar, organizasyon sebebiyle dernek üyelerine teşekkür ettiler. (EFE)



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