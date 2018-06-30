Kütahya’da Bölge Hafızlık Yarışması

Ulu Cami’deki yarışmaya Balıkesir, Bursa Bilecik, Çanakkale, Edirne, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Tekirdağ ve Edirne’den erkek hafızlar katıldı.

Yarışmada Kocaeli’den katılan hafız Hakan Tuparlak birinci olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Yarışmada Murat Ekinci ikinci ve Muhammet Emin Çalıklı ise üçüncü oldu.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, hafızlık yarışması gibi çok anlamlı bir programa Kütahya olarak ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük sevinç duyduklarını ifade etti.

Hazırlar, "Diyanet İşleri Başkanlığımız, hutbe okuma, ezanı güzel okuma, şiir okuma ve Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması gibi yarışmalar düzenliyor. Bu yarışmalardan bir tanesi hafızlık yarışması ki, yarışmaların en anlamlısı ve en bereketlisi diye düşünüyorum. Hafız olmak güzel bir şey. Ama hafız kalmak, o hafızlığı muhafaza etmek hakikaten bir iftihar vesilesi" diye konuştu.

Yarışma sonunda dereceye girenler ile yarışmaya katılan hafızlara Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve Müftü Hüseyin Hazırlar tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. (EFE)