Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2018 22:42

Kütahya’da Bölge Hafızlık Yarışması

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlediği hafızlık yarışmasının bölge finali Kütahya’da gerçekleştirildi.

Kütahya’da Bölge Hafızlık Yarışması

30 Haziran 2018 22:42


Ulu Cami’deki yarışmaya Balıkesir, Bursa Bilecik, Çanakkale, Edirne, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Tekirdağ ve Edirne’den erkek hafızlar katıldı.


Yarışmada Kocaeli’den katılan hafız Hakan Tuparlak birinci olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Yarışmada Murat Ekinci ikinci ve Muhammet Emin Çalıklı ise üçüncü oldu.


Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, hafızlık yarışması gibi çok anlamlı bir programa Kütahya olarak ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük sevinç duyduklarını ifade etti.


Hazırlar, "Diyanet İşleri Başkanlığımız, hutbe okuma, ezanı güzel okuma, şiir okuma ve Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması gibi yarışmalar düzenliyor. Bu yarışmalardan bir tanesi hafızlık yarışması ki, yarışmaların en anlamlısı ve en bereketlisi diye düşünüyorum. Hafız olmak güzel bir şey. Ama hafız kalmak, o hafızlığı muhafaza etmek hakikaten bir iftihar vesilesi" diye konuştu.


Yarışma sonunda dereceye girenler ile yarışmaya katılan hafızlara Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve Müftü Hüseyin Hazırlar tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. (EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç