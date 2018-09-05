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05 Eylül 2018 23:33

Kütahya’da Burak King rüzgarı

Son dönemde en çok konuşulan ve çıkış yakalayan şarkıcılardan biri olan Burak King, Kütahya’da hayranlarıyla buluştu.

Kütahya’da Burak King rüzgarı

05 Eylül 2018 23:33


Burak King, gençlerin spora olan merakını artırmak ve sporun tabanda gelişmesini sağlamak amacıyla Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Frig Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen Spor Festivali etkinlikleri kapsamında Dumlupınar Stadı’nda sahne aldı. King, konser boyunca söylediği şarkılarla alanı dolduran dinleyicilerine keyifli dakikalar yaşattı. Kendisinin Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndan mezun olduğunu belirten King, konser vesilesi Kütahyalılarla buluşmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. Yaklaşık 1 saat boyunca sahne kalan ünlü sanatçı bir birinden güzel aşk şarkılarını Kütahyalılar için seslendirdi.


Özellikle genç kızların hayranlıkla takip ettiği ve stadyumu dolduran gençler, Kingi ile birlikte şarkılara eşlik etti.




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