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Kütahya'da çevre felaketi

Kütahya’nın Simav-Uşak karayolu üzerinde bulunan ve Gediz Çayı’na akan Karamanca Deresi’nin yaydığı koku ve çirkin görüntü, vatandaşların tepkisine sebep oluyor.

Kütahya'nın Simav-Uşak karayolu üzerinde bulunan ve Gediz Çayı'na akan Karamanca Deresi'nin yaydığı koku ve çirkin görüntü, vatandaşların tepkisine sebep oluyor.


Yol üzerinde bulunan Şaphane ilçesine bağlı Karamanca köyü sakinleri, dereden gelen kokudan ve aşırı sinekten dolayı köyde yaşayamaz hale geldiklerini belirttiler.


Köy sakinleri, çöplerin uzun süre toplanmamasından dolayı dereye atıldığını ve derede biriken çöplerin koku yaptığını, bu durumun çocukları ve kendilerinin sağlığını tehdit eder boyuta geldiğini belirttiler.


Köy sakinlerinden Kadir Gündüz, yaptığı açıklamada, ''Çöplerimiz mahalle aralarından toplanmadığı için derelere çöpler boşaltılmakta ve derelerimiz pislik içindedir. Bu durumla yetkililerin ilgilenmesini istiyoruz. Aşırı ve ağır kokudan dolayı köy halkımız duramıyor ve hastalıklar doğabilir yakında'' dedi.


Çöpler alınmadığı için vatandaşlarımız çöpleri dereye dökmüş diyen Karamanca Köyü'nden Şaban Bilge, ''Mahallede çocuklarımız rahatsız oluyor. Kokudan mahallemizde durulmuyor. Bu çöplerin temizlenmesini istiyoruz'' diye konuştu.

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