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09 Ocak 2017 19:33

Kütahya’da çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Kütahya’da çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

09 Ocak 2017 19:33

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir evde çıkan yangın korkulu anlar yaşattı. Dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.
Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı ilçesi Yeni Mahalle Gül Sokak’ta 3 katlı bir binanın ikinci katında Ahmet Altınbay’a ait dairede akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yayılırken, ev sahibinin haber vermesi ile Tavşanlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. 3 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Can kaybının yaşanmadığı yangında dumandan etkilenen 2 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.
Yangında maddi hasar oluşurken, polis yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.



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