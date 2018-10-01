Kütahya'da Çini ve El Sanatları Festivali

Kütahya'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Dumlupınar Çini ve El Sanatları Festivali başladı.

1-5 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan Üçüncü Dumlupınar Çini ve El Sanatları Festivali Kütahya Valiliği, Kütahya Belediyesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Çini ve Seramik Araştırma Merkezi, DPÜ Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu, Kütahya Sanayi ve Ticaret Odası ve Zafer Kalkınma Ajansı iş birliğinde gerçekleştiriliyor.

Festivalin açılışında DPÜ Rektörü Remzi Gören ve Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, birer konuşma yaparak Kütahya'da Çini ve El Sanatlarının önemine vurgu yaptı.

Üçüncü Dumlupınar Çini ve El Sanatları Festivalinin ev sahipliğini üstenen Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz Dumlupınar Çini ve El Sanatları Festivalinde panel, sergi, workshop faaliyetleri ve geziler yer alacak. Etkinlik kapsamında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nın bir parçası olan Kütahya'nın geleneksel kültürünü en iyi biçimde yansıtan eserler sergilenecek. Dumlupınar Çini ve El Sanatları Festivaline Milli Eğitim Bakanlığı Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü, DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, Çiniciler ve El Sanatları Odası, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı, Kütahya Güzel Sanatlar Derneği, Kütahya Aktif Sanayici ve İşadamları Derneği, Kütahya Girişimci Kadınlar Derneği, Kütahya Kültür ve Sanat Derneği Sanatla Terapi Derneği, Vav Derneği, Kütahya Sanat Merkezi ve Güzel Sanatlar Eğitimini Destekleme ve Dayanışma Derneği, Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi, Kütahya Halk Eğitim Merkezi ve Kütahya Mesleki Teknik Anadolu Lisesine katkı sağlayan kurum ve kuruluşlar arasında yer aldı. Bu manada emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı (Creative Cities Network) sürecinde oldukça önemli olan Üçüncü Dumlupınar Çini ve El Sanatları Festivali, günlük yaklaşık 250.000 kez ziyaret edilen UNESCO resmi ağ sayfasında da ilan edildi.Kütahya, 31 Ekim 2017 tarihinde ilan edilen UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağının yeni üyeleri arasında yer alarak, Zanaat ve Halk Sanatları alanında Yaratıcı Şehir unvanını almaya hak kazanmış, bu sayede UNESCO tarafından Yaratıcı Şehir olarak kabul edilen dünyadaki 180 şehirden biri olmuştur" dedi.

Protokol konuşmalarının akabinde Kütahya Belediyesi Vizyon projeleri arasında yer alan Eskişehir ve Afyonkarahisar yolu olmak üzere Şehrin her iki girişine inşa edilen Kütahya Kent Kapılarını Selçuklu motifleri ve Çini desenleriyle süsleyen Çini Sanatçıları Mehmet Koçer ve Mehmet Ulusoy ‘'Şehre Değer Katanlar'' ödüllerini Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nun elinden aldı.

Başkan Saraçoğlu usta Çini Sanatçıları Mehmet Koçer ve Mehmet Ulusoy'a emek ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek ödüllerini takdim etti.

Daha sonra Çini Sanatına Değer Katanlar Ömür Boyu Başarı ödülü kapsamında duayen Çini Sanatkarı Hamza Üstünkaya için hazırlanan video katılımcılara sunuldu.

Video sunumu sonrası bir konuşma gerçekleştirerek Sanatçılara ve sanatseverelere teşekkür eden usta Çini Sanatkarı Hamza Üstünkaya ödülünü Vali Ahmet Hamdi Nayir'in elinden aldı.

Ödül töreninin ardından ‘'Hamza Üstünkaya Hayatı ve Çinileri'' sergisinin açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi.

Sergiyi gezerek incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, eserler hakkında Çini Sanatkarı Hamza Üstünkaya'dan bilgiler aldı.

Panel, sergi, geziler ve workshop faaliyetlerini içinde barındıran Üçüncü Dumlupınar Çini ve El Sanatları Festivali etkinlikleri 5 Ekim'e dek devam edecek. (EFE)