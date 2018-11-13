Kütahya'da 'Çini ve Seramik İhracatını Geliştirme' projesi

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) tarafından, Ticaret Bakanlığı desteğiyle yürütülen 'Çini ve Seramik İhracatını Geliştirme Kümelenmesi' UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) projesi faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, söz konusu projeye dair istişare toplantısı, proje katılımcısı işletmelerin yetkili ve temsilcilerinin katılımında, KUTSO toplantı salonunda gerçekleştirildi.

KUTSO Yönetim Kurulu üyesi Fatih Alkış, TOBB Kütahya Oda-Borsa Akademik Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi İçlem Er, KUTSO Genel Sekreteri Salih Nafi Alıç'ın da hazır bulunduğu toplantıda, projenin yol haritası incelenerek, planlanan eğitim, ziyaret ve benzeri faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Yurt dışı hedef pazarlarda ikili iş görüşmeleri yapılmasına, ihracat ve markalaşmaya yönelik programlar gerçekleştirilmesine ilişkin çalışmalar görüşüldü. Ayrıca, proje kapsamında, proje katılımcısı KUTSO üyelerine özel hazırlanmış olan ihtiyaç analizi raporları, işletmelerin temsilcileriyle paylaşıldı.

Proje çerçevesinde, yurt dışı ikili heyet görüşmeleri, yurt dışı fuar ziyaretleri, işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak çeşitli faaliyetlerle, işletmelerin mali desteklerden yararlanabileceği çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.(EFE)