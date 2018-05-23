Kütahya’da ’Çocuk oyunları yarışması’na 8 bin öğrenci katıldı

Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin eğlenerek zekalarını, zihinsel becerilerini ve kendilerini geliştirmelerine katkı sunma ve üst düzey düşünce becerisi kazandırmayı amaçlayan Çocuk Oyunları ve Zeka Oyunları Yarışmaları ödül töreni, Belediye Kültür Sarayında yapıldı.

Ödül töreninin açılış konuşmasını İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit yaptı. Çocukların gerçek hayata dair merak ettikleri sorulara oyunlarla yanıt bulduklarından söz eden Başyiğit, “Anaokulu ve ilkokul çağındaki çocuklarımızın sağlıklı bir eğitim alabilmelerini sağlamak için öncelikli hedefimiz onlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmaktı. Bunu gerçekleştirmek için ülke çapında 3 ve 4. sınıfları kapsayan Zarif Çocuk Ulusal Kitap Okuma Yarışmamızı gerçekleştirdik. Ülke genelinde 51 ile 570 sınıfa ve 7 bin 500 öğrenciye ulaştık ve yaklaşık 20 bin adet kitabın okunmasına katkı sağladık. Bir sonraki hedefimiz ise bu öğrencilerimizin zihinsel becerilerini geliştirmek için Merkez ilçemizde bulunan anaokulları ve ilkokul öğrencileri arasında zeka oyunları yarışmaları yapmaktı” dedi.

Öğrenci seviyelerine uygun 5 zeka oyununun komisyon tarafından belirlendiğini ifade eden Hasan Başyiğit yarışma süreci hakkında bilgiler verdi. 53 okulda 8 bin öğrencinin katılım gösterdiğini belirten Başyiğit, “Bu oyunlar önce okullarda oynandı daha sonra okulda dereceye giren öğrencilerin katılımıyla Merkez ilçe genelinde finalleri yapıldı. En son aşama ise öğrencilerimizin sağlıklı bir vücuda sahip olmalarını, sosyalleşmelerini ve yeni arkadaşlıklar kurmalarını sağlamak amacıyla çocuk spor oyunları yarışmalarını düzenlemekti. Komisyonlar tarafından belirlenen 5 çocuk oyunu, yine anaokulu ve ilkokul öğrencileri tarafından okullarında oynandıktan sonra finaller 30 Ağustos stadında velilerin de katılımıyla bir şenlik havasında yapıldı” şeklinde konuştu.

Minik öğrencilerin kupa sevincine ortak olan Vali Ahmet Hamdi Nayir, eğlenerek elde edilen bilgilerin çocuklarda kalıcı olacağını söyledi. (EFE)