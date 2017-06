Kütahya’da destek almaya hak kazanan yatırımcılarla sözleşme

Çağrı Sözleşme İmza töreni yapıldı.

TKDK İl Koordinatörlüğünde gerçekleşen törene Vali Ahmet H. Nayir, AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu Kütahya İl Koordinatörü İhsan Kaymak, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş ile proje sahipleri katıldı.

IPARD-2 fonunun 2014 ile 2020 yıllarını kapsadığını belirten TKDK İl Koordinatörü İhsan Kaymak, fon kapsamında yaklaşık 1 milyar Avro’luk hibe verileceğini söyledi. 2020 yılı sonuna kadar toplamda 1 milyar Avro’luk hibenin, 800 milyon Avro’luk kısmının Avrupa Birliği tarafından destekleneceğini ifade eden Kaymak, “IPARD-2’nin ilk sözleşmelerini bugün imzalamaktan dolayı gurur duyuyoruz. Kütahya olarak bugün 49 sözleşme imzaladık. TKDK’nın kurulmuş olduğu 42 ilin içerisinde, en fazla proje alan 11’inci il Kütahya. Bundan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İlk sözleşmeleri bugün imzaladıktan sonra kurumumuz, 122 milyon Avro’luk yeni çağrıya çıktı. Süt ve et işlemeye, soğuk hava depoları, meyve ve sebze işleme paketleme tesislerinin projelerini de Eylül ayı itibariyle kabul etmeye başlayacağız. Projelerin Kütahya’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Tarım ve hayvancılığın her ülkenin önem verdiği konuların başında geldiğini belirten Vali Ahmet H. Nayir, “Bu konudaki kendine yeterlilik ve diğer ülkelere bağımlı olmama, her ülkenin hedefleri arasında. Her yönetimin ve iktidarın gayretleri arasında bulunan önemli bir husus. Dolayısıyla her ülke tarımını ve hayvancılığını desteklemek için değişik mekanizmalar kullanıyor. Kendi öz kaynakları veya Avrupa Birliği gibi değişik kaynakları kullanarak, dışarıya bağımlılığı azaltacak, hatta dışarıya mal satıp ihracatı geliştirecek bir yolu arayıp bulma gayretleri içerisinde” diye konuştu.

Konuşmaların ardından törene katılan proje sahiplerine sözleşmeleri Vali Ahmet H. Nayir ile protokol üyeleri tarafından teslim edildi. (EFE)