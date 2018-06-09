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09 Haziran 2018 03:12

Kütahya’da diyetisyenler iftarda buluştu

Kütahya’da hastalarına her seferinde az tüketilmesi konusunda uyarılarda bulunan diyetisyenler, iftar sofrasında bir araya geldi ve bin 500 kalorinin üzerinde bir iftar yaptı.

Kütahya’da diyetisyenler iftarda buluştu

09 Haziran 2018 03:12


Dünya diyetisyenler gününde diyetisyenler bir araya geldi. Hastalarına ve danışmanlarına ekmek, tuz, şeker gibi gıda maddelerinden uzak durulması gerektiğini vurgulayan diyetisyenler bu kuralı kendileri çiğnediler ve bin 500 kalorilik iftar yaptılar. Yaprak sarması, su böreği, pilav, tavuk sote ve tatlının olduğu iftar sofrasında diyetisyenler 1 kereliğine diyeti bozdular.


Dünya diyetisyenler gününde diyetisyenler ile bir araya gelip bir iftar yaptıklarını söyleyen Diyetisyen Hatice Topbaş, “Bugün Masamız çok zengin. 1 günlüğüne bütün besinlerden bizde tadacağız. Menümüzde büyük bir tabak çorbamız, Et sotemiz var, Pilav var, Yaprak sarması ve böreğimiz var. Kalori açısından en çok fazlalar biliyoruz. Bütün yemeklerin toplamı 1500-1600 kaloriyi bulabilir. Tabi ki de bu kaloriye karşıyız ama bir günlüğüne bizde diyetimizi bozduk. Ancak biz diyetisyenler bütün yemekleri seviyoruz sadece ne kadar yiyeceğimizi biliyoruz. Beslenme kişiye özeldir. Kimin ne kadar tüketeceğini diyetisyeni karar verir” dedi. (HCA-EFE)




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