Kütahya’da down sendromlu çocuklar 1 günlüğe kafe işletti

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı ’Engelsiz Hayat Topluluğu’ tarafından Dünya Engelliler Günü nedeniyle Kütahya’da bir alışveriş merkezinde down sendromlu çocukların işleteceği "+1 Down" isimli kafe oluşturdu. Kafenin down sendromlu çocuklar için farkındalık oluşturmak adına bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyleyen DPÜ Engelsiz Hayat Topluluğu Başkanı Hasan Düşgün, "Bu etkinlik, down sendromlu çocuklarımızın kendilerini göstermeleri, kendilerine bir şeyler kazandırmaları, neler başarabildiklerini gösteriyor. Burada çocuklarımız yeri geldiğinde garson oluyorlar, yeri geldiğinde barista, kimi zaman ise kasada çalışarak bir şeyleri başarabildiklerini gösteriyorlar. Bu durumdan hem bu çocuklarımız hem de aileleri mutlu oldular. Biz de topluluk olarak onlara böyle güzel bir fırsat sağladığımız için büyük mutluluk duyduk. Bugün buradan kazanılan kazanç ise çocuklarımıza verilecek" dedi.

Etkinlikte down kafeyi ziyaret eden vatandaşlar ise, uygulamadan oldukça mutlu olduklarını ifade ettiler.