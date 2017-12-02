Kütahya’da ’Eğitim Tarihi Müzesi’ne ilgi

Müze, içerisinde 104 yıllık eşine az rastlanır Mikroskop, 100 yılı bulan eski fotoğraflara, müzik aletlerinden Osmanlı döneminde eğitim-öğretim gören öğrenci ve öğretmenlerin kayıt defterlerine kadar bir çok tarihi esere ve kayda ev sahipliği yapıyor.

Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Uğur Mehmet Yücel, Eğitim Tarihi Müzesi ile ilgili bilgiler verdi.

Yücel, "Müzede her alandan yaklaşık 350 eser, bulunuyor. Bunlarına arasında yazma eserler var. Fotoğraflar, geçmiş yıllarda kullanılan 100 yılı aşkın tarihili bir çok tarihi eser mevcut. Bu müzenin en büyük farkı ise Kütahya’nın Osmanlı döneminde Anadolu Beylerbeyi yapmış bir vilayet olması. Bu bina Osmanlı döneminde Rüştüye ve İdariye olarak kullanılmıştır. Müzeyi diğer eğitim müzelerden ayırt eden farklıklık ise bu yapının Rüştüye ve İdare binası olarak kullanılmasındır. Müzenin açılma sebebinin ise gençlerimizin milli manevi değerlere sahip çıkmalarını sağlamak ve gelecek nesillere nesneler halinde aktarılması sağlamak" dedi. (HCA-EFE)