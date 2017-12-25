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25 Aralık 2017 16:41

Kütahya’da Erdoğan, Kesmegülü ve Can’ın kitapları çıktı

Kütahya’da kitapları çıkan eğitimciler Ethem Erdoğan ve Müzeyyen Çelik Kesmegülü ile aile ve sosyal politikalar uzmanı Bilal Can kitaplarını tanıttı.

Kütahya’da Erdoğan, Kesmegülü ve Can’ın kitapları çıktı

25 Aralık 2017 16:41


Ensar Vakfı Kütahya Şubesi’nde düzenlenen etkinlikte, bu ay kitapları basılan eğitimciler Ethem Erdoğan ve Müzeyyen Çelik Kesmegülü ile aile ve sosyal politikalar uzmanı Bilal Can kitaplarını tanıttı.


Vakıf Şube Başkanı Hüseyin Zeybek, Kütahya’da sosyal, kültürel birçok faaliyet yürüttüğünü belirterek, "Vakfımızın bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetleri ilimizde gündem olmaya başladı. Bizim temel hedefimiz, insana hizmet üretmektir çünkü bize göre hayatın merkezi insandır. İnsanı öncül kabul eden ve faaliyetleri bu zeminde yürüten bir ekip olmak, ürettiğimiz birikimi bu alana kanalize etmek en önemli görevimizdir" diye konuştu. (EFE)




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