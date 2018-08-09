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09 Ağustos 2018 12:44

Kütahya’da eski maden sahaları ağaçlandırılıyor

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün madencilik faaliyetleri neticesinde bozulan sahalarda arazi ıslahı çalışması yaparak tabii dengenin yeniden kurulması için çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Kütahya’da eski maden sahaları ağaçlandırılıyor

09 Ağustos 2018 12:44


Eski maden sahalarının tabiata yeniden kazandırılması çerçevesinde Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. sahasında yapılan ağaçlandırma çalışması ile madenciliğe bağlı olarak bozulan alan yeniden estetik ve güzel görünümüne kavuşturuluyor.


Maden Sahaları Rehabilitasyonu Eylem Planı çerçevesinde Kütahya’da çalışmaların devam ettiğini belirten Bölge Müdürü Adnan Kayım; “Nüfusun hızla artması, sanayi ve teknoloji gelişimi, ekonomik ihtiyaçların artmasının bir yansıması olarak hammadde ihtiyacı da her geçen gün artmaktadır. Bu ihtiyaç çerçevesinde ise doğal kaynaklar kullanılmaktadır. Yer altı ve yer üstü kaynakları açısından zengin olan ülkemizde bu kaynakları ekonomiye kazandırmak için madencilik sektörü faaliyetlerini ihtiyaç nedeni ile artırmıştır. Bizlerde görev sahamızda geçmiş yıllarda çalışılmış ve terk edilmiş maden sahalarını eylem planı doğrultusunda rehabilite ederek, yeniden güzel bir görünüme kavuşturuyoruz. Yaptığımız ağaçlandırma çalışmaları ile doğal dokuya verilen zararı mümkün olduğunca azaltmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.(EFE)




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