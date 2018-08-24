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24 Ağustos 2018 11:04

Kütahya’da esrarengiz balık ölümleri

Kütahya’da Enne Barajı’nda binlerce ölü balığın kıyıya vurması vatandaşları endişelendirdi.

Kütahya’da esrarengiz balık ölümleri

24 Ağustos 2018 11:04

Toplu balık ölümleri piknikçilerin ve vatandaşların tepkisine neden oldu.


Binlerce sazan ve gümüş cinsi balığın aniden karaya vurduğunu ifade eden vatandaşlar, yetkililerin ani ölümlerin nedenini tespit ederek, gerekli önlemlerin bir ön önce almasını istedi.


Muhammet Uygun isimli vatandaş, "Biz buraya bayram tatili sebebiyle hem balık tutmak, hem de piknik yapmak için gelmiştik. Ancak binlerce balığın karayı vurduğunu görünce büyük bir üzüntü yaşadık. Benim gibi onlarca kişi de kıyıya vuran balıkları görünce şoke oldu. Kütahya’daki Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, ani balık ölümlerinin nedenini bir ön önce araştırmalı ve gerekli önlemleri almalıdır. Yoksa barajda balık kalmayacak" diye konuştu.


Ahmet Taşhan isimli vatandaş durumun yetkililere bildirildiğini söyledi. Taşhan, "Baraja kimsayal bir madde mi atıldı, balıklar neden bir anda öldü? Yetkililerin bunu araştırmasını istiyorum" dedi.


Söz konusu bölgenin, yıllardır olta balıkçılarının en önemli avlak alanlarının başında geldiği belirtildi. 21 Temmuz günü Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Güney köyü deresinde de esrarengiz bir şekilde toplu balık ölümleri olmuştu.




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