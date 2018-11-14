Kütahya'da faciadan dönüldü

Kütahya'da, iki tekeri de patlayan ve bu şekilde kilometrelerce yol alan kömür yüklü bir kamyon, az kalsın büyük bir faciaya neden oluyordu.

Afyonkarahisar istikametinden kömür yüklü olarak Kütahya şehir merkezine ilerleyen kamyon polislerin dikkati sayesinde şehir girişindeki kontrol noktasında durduruldu.

Yaklaşık 3 kilometre arka sol lastiklerinin ikisi de patlak şekilde neredeyse jantları üzerinde ilerleyen tonlarca kömür yüklü kamyon, trafikteki araçları da büyük riske attı. Parçalanan lastik parçaları sağa sola savrulurken bu görüntüler yolda seyahat eden diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Kütahya kent girişinde bulunan polis kontrol noktasında görevli polisler tarafından durdurulan kamyonet parka çekilirken, şoför hakkında gerekli yasal işlemler yapıldığı bildirildi.

Arkasından dumanlar çıkan kömür yüklü kamyon şoförünün, "Daha 2 dakika oldu tekerlerim patlayalı ne var bunda" demesi diğer sürücülerin tepkisine neden oldu.(YD-EFE)