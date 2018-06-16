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16 Haziran 2018 19:00

Kütahya’da feci kaza: 4 ölü, 4 yaralı

Kütahya’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kütahya’da feci kaza: 4 ölü, 4 yaralı

16 Haziran 2018 19:00


Alınan bilgiye göre, Ahmet U. (43) 43 SN 666 yönetimindeki otomobil, Kütahya - Afyonkarahisar karayolunun 51. kilometresindeki kavşakta, Osman Mercan’ın kullandığı 35 BKZ 43 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki buğday tarlasına devrilen 35 BKZ 43 plakalı otomobildeki aynı aileden Ahmet (55), eşi Ümmü (49), gelini Canan (25) ve torunu Ümmühan Mercan (6) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler ile Hacer Uygar ve Nehir Mercan yaralandı.


Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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