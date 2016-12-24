Kütahya’da fuhuş operasyonu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonda yakalanan 6 kadın, fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kütahya ve Tavşanlı’da yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişi, sabah saatlerinde Jandarma Komutanlığından alınıp sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Şahıslar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından Tavşanlı Adliyesine sevk edildi.
Şahısların sorgusu sürüyor.