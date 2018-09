Kütahya'da Gaziler Günü

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ‘Gazi' unvanının verildiği ‘Gaziler Günü' Kütahya'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Törenlere, Vali Ahmet Hamdi Nayir, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, İl Jandarma Komutanı Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Muharip Gazileri Derneği Kütahya Şube Başkanı Şaban Başoğul ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Ahmet Asım Okat, STK Temsilcileri, gaziler, askeri erkan ve daire müdürleri katıldı.

Şehitlik ve gazilik unvanlarının büyük fedakarlıklar sonucu elde edildiğini belirten Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Bize ait değerlerimizin, vatan, bayrak, namus, ezan gibi değerlerimizin uğruna can verenlerimize şehit, can verme azminde olduğunu gösteren, o fedakarlığı yapmaya karar vermiş ama nasip olmamış olanlara da gazi diyoruz. Eğer bugün bu cennet ülkede huzurlu yaşıyorsak bunun altında şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları var. Milletimiz 7'den 70'e bunun farkında. Bu büyük bir fedakarlık, karşılığını Allah verecek ama millet de takdir edecek. Biz 18 Martlarda şehitlerimizi, 19 Eylüllerde de gazilerimizi anıyoruz. Yılın değişik zamanlarında sizlerle bir araya geliyoruz, kendi imkanlarımız ölçüsünde kopmamaya, sizlerle bir arada olmaya çalışıyoruz. Allah sizlere sağlık, sıhhat versin ve sizlerin, uğrunda can vermeye hazır olduğunuz değerler konusunda da bütün milletimiz hassas davransın. Yeni yetişen gençlik onları koruma azminde olsun diye arzu ediyoruz. O kıymetlerin değerini bu milletin bütün fertleri bilsin istiyoruz. Asıl o zaman size hizmet edilmiştir” diye konuştu.

Vali Ahmet Hamdi Nayir daha sonra 19 Eylül Gaziler Günü sebebiyle ebediyete göçen gaziler ve şehitler için İl Müftülüğü tarafından Ulu Cami'de düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı. (EFE)