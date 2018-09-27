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Kütahya'da geçen yıl 3 bin 241 çocuk güvenlik birimlerine getirildi

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Bölge Müdürlüğü, Kütahya’da güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısının 2017 yılında yüzde 17,5 artarak 3 bin 241 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Bölge Müdürlüğü, Kütahya'da güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısının 2017 yılında yüzde 17,5 artarak 3 bin 241 olarak gerçekleştiğini açıkladı.


TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, yaptığı açıklamada, Kütahya'da 2016 yılında 2 bin 759 olan güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısının 2017 yılında yüzde 17,5 artarak 3 bin 241 olarak gerçekleştiğini belirtti.


Kütahya'nın, güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısının en yüksek olan 33. il, Ege Bölgesi'nde 7. il konumunda olduğunu ifade eden Akyol, ”2017 yılında Kütahya'da güvenlik birimlerine gelen veya getirilen 3 bin 241 çocuğun yüzde 39,9'u mağdur olarak, yüzde 31,0'ı kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiasıyla (suça sürüklenme), yüzde 22,4'ü bilgisine başvurma amacıyla, yüzde 2,6'sı kayıp (hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan) ve yüzde 4,0'ı ise bu nedenlerin dışındaki nedenlerden dolayı gelmiş ya da getirilmiştir” dedi. (EFE)

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