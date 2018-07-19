Kütahya’da geçen yıl bin 437 trafik kazası meydana geldi

TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, 2017 yılında Kütahya ilinde gerçekleşen ölümlü yaralanmalı trafik kazası sayısının bir önceki yıla göre azalış göstererek bin 437’ye düştüğünü söyledi. Akyol, “Kütahya, bu değerle en fazla ölümlü yaralanmalı trafik kazasının yaşandığı 38. il konumundadır. Kütahya’da gerçekleşen ölümlü yaralanmalı trafik kazası sayısının Türkiye genelinde gerçekleşen trafik kazaları içindeki payı yüzde 0,8’dir. Kütahya Ege Bölgesi illeri arasında en fazla ölümlü yaralanmalı trafik kazasında 7. il konumundadır. Kütahya’da 2016 yılında 2 bin 543 olan 1 milyon nüfusa düşen ölümlü yaralanmalı trafik kaza sayısı 2017 yılında azalış göstererek 2 bin 511 olmuştur. Kütahya ili, diğer iller ile kıyaslandığında 1 milyon nüfusa düşen ölümlü yaralanmalı trafik kaza sayısı en yüksek olan 42. il konumundadır. Kütahya ili, Ege Bölgesi illeri arasında 1 milyon nüfusa düşen ölümlü yaralanmalı trafik kaza sayısı en yüksek olan 7. il konumundadır” dedi.