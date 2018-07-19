Diğer
Kategoriler
19 Temmuz 2018 16:36

Kütahya’da geçen yıl bin 437 trafik kazası meydana geldi

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Bölge Müdürlüğü eçici verilerine göre, Kütahya’da geçen yıl bin 437 ölümlü ve yaralamalı trafik kazası meydana geldi.

Kütahya’da geçen yıl bin 437 trafik kazası meydana geldi

19 Temmuz 2018 16:36


TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, 2017 yılında Kütahya ilinde gerçekleşen ölümlü yaralanmalı trafik kazası sayısının bir önceki yıla göre azalış göstererek bin 437’ye düştüğünü söyledi. Akyol, “Kütahya, bu değerle en fazla ölümlü yaralanmalı trafik kazasının yaşandığı 38. il konumundadır. Kütahya’da gerçekleşen ölümlü yaralanmalı trafik kazası sayısının Türkiye genelinde gerçekleşen trafik kazaları içindeki payı yüzde 0,8’dir. Kütahya Ege Bölgesi illeri arasında en fazla ölümlü yaralanmalı trafik kazasında 7. il konumundadır. Kütahya’da 2016 yılında 2 bin 543 olan 1 milyon nüfusa düşen ölümlü yaralanmalı trafik kaza sayısı 2017 yılında azalış göstererek 2 bin 511 olmuştur. Kütahya ili, diğer iller ile kıyaslandığında 1 milyon nüfusa düşen ölümlü yaralanmalı trafik kaza sayısı en yüksek olan 42. il konumundadır. Kütahya ili, Ege Bölgesi illeri arasında 1 milyon nüfusa düşen ölümlü yaralanmalı trafik kaza sayısı en yüksek olan 7. il konumundadır” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç