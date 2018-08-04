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04 Ağustos 2018 12:55

Kütahya’da Geleneksel Türk Oyunları Festivali

Kütahya’da bu yıl 4.

Kütahya’da Geleneksel Türk Oyunları Festivali

04 Ağustos 2018 12:55

düzenlenen ’Geleneksel Türk Oyunları Festivali’ başladı. Germiyan Ata Sporları ve Okçuluk Kulübü Derneği’nin organizasyonu ile düzenlenen festivale bin 200 sporcunun katıldığı belirtildi.


Germiyan Geleneksel Ata Sporları Kulübü Derneği Başkanı Halil Kuru, "Festivale 67 il ve 6 ülkeden yaklaşık bin 200 sporcu katılacak. Yarın, katılımcı sporcularımızla Türkiye’nin bu anlamdaki en büyük etkinliğini düzenleyeceğiz. Geçmişten geleceğe bir bağ olan Türk oyunları festivalini gerçekleştiriyor olmaktan büyük onur duyuyoruz. Bu yıl katılım olarak büyük bir sayıya ulaştık. Bu bizleri ayrıca mutlu ediyor. Bu anlamda katılımcı tüm sporcularımıza teşekkür ediyoruz. Anadolu Beylerbeyliği olan Kütahyamızda bu tip organizasyonların daha fazla yapılması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.


Yarışmalar sabit kutu, yumurta, darp atışları ile başladı. Festival, pazar günü yapılacak finallerle sona erecek. (EFE)




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