Kütahya’da göçmen sayısı 4 bin 650’ye ulaştı

Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Genel Müdürlüğü (ECHO) heyeti, Vali Ahmet Hamdi Nayir’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Ahmet Hamdi Nayir’in Kütahya İl Özel İdaresindeki makamında ağırladığı heyette Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Genel Müdürlüğü (ECHO) İstanbul Ofisi Başkanı Bruno Rotival ile Program Asistanı Caner Nazlı yer aldı.

Ziyarette, Vali Yardımcıları Kenan Eskin ile Arif Yalçın, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ömer Turan, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Fatih Ahmet Günel de hazır bulundu.

Yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında Vali Ahmet Hamdi Nayir’e bilgiler veren ECHO İstanbul Ofis Başkanı Bruno Rotival, “Bizim yaptığımız iş insani yardım anlamında. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında göçmenlerle ilgili imzalanan bir anlaşma vardı. 3 milyar Euro’nun yaklaşık 1,4 milyar Euro’su ofisimizce yönetiliyor. 1,4 milyar Euro’nun kullanım alanlarıyla ilgili Ankara’da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve ilgili mercilerle birlikte belirlemeye çalışıyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızla yaptığımız çalışma ‘Kızılay Kart Projesi’, bunun yanında Milli Eğitim Bakanlığımızla beraber yürüttüğümüz ‘Şartlı Eğitim Yardımı’ var. Sağlık alanında ise Sağlık Bakanlığımızca açılan, Göçmen Sağlık Merkezleri var, onları destekliyoruz. Bunun yanında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile gerçekleştirdiğimiz bir proje de Suriyeli göçmenlerinin verilerinin güncellenmesiyle ilgili” dedi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya Göç İdaresi Müdürlüğüne kayıtlı tüm göçmenlerin Türk vatandaşlarının sahip olduğu haklardan faydalanabildiğini söyledi. (EFE)