Kütahya’da ’gören göz’ projesi

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde düzenlenen dağıtım törenine Vali Ahmet Hamdi Nayir, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ömer Turan, görme engelliler ile yakınları katıldı.

Engellilerin yaşadığı problemlerin herkesi yakından ilgilendirmesi gerektiğini belirten Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Engellilerimiz toplum tarafından benimsenmeli. Onların problemi toplumun, hükümetimizin, yöneticilerimizin problemi olmadıkça bu işte başarılı olamayız” dedi.

’Gören göz’ projesi kapsamında Kütahya’ya gönderilen 130 cihazdan 80’i Vali Ahmet Hamdi Nayir ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ömer Turan tarafından görme engelli vatandaşlara teslim edildi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, gören göz cihazının dağıtılmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile İl Müftülüğü binalarında incelemelerde bulunarak bilgiler aldı. (EFE)