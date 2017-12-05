Kütahya’da görme engellilere Diksiyon Kursu

Kursiyerlere doğru nefes teknikleri, tonlama, yazı dili ile konuşma dili arasındaki farklar, topluluk önünde konuşma gibi konular hakkında bilgiler veriliyor. Halt Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Tolgahan Çobanoğlu, "Engelli kelimesini kullanırken imtina ediyorum. Çünkü biz gerek görme engelli kurslarında, gerekse bedensel ve zihinsel engelli kurslarımızda görüyoruz ki onlara için hiç bir şey engel değil" dedi.

Görme engellilere yönelik olarak açılan Diksiyon Kursu’nun çok yararlı olacağını dile getiren Kütahya Altı Nokta Körler Derneği Başkanı İsmail Barış, "Bilindiği gibi, en etkili iletişim göz göze olan iletişim. Ama biz bunu maalesef uygulamıyoruz. Bizler de kendimizi cümlelerle ifade edebileceğiz. Bu kurs bizim için çok yararlı olacak" diye konuştu.

Diksiyon Kursu Öğretmeni Büşra İpek, merkezdeki 40 saatlik kursun sonunda kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verileceğini kaydetti. (EFE)