Kütahya’da göz kamaştıran sergi

Kursiyerlerin yaptığı birbirinden ilginç eserleri, halkın izlenimine sunuldu.

Serginin açılış töreninde konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Davut Ezen, kurs boyunca onlarca kursiyerin meslek sahibi de olduğunu belirterek, "Kütahya’mızın değişik mahallelerinde Belediyemizin bizlere sunmuş olduğu mekanlarda açmış olduğumuz giyim, nakış, el sanatları, iğne oyası, çini, resim ve engelli vatandaşlarımıza seramik kurslarımızın sene sonu sergi açılışını yapmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Gerek doğrudan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından gerekse yapmış olduğumuz işbirliği çerçevesinde kurslarımızda vatandaşlarımıza bilgi, beceri ve meslek kazandırmaya eksik kalan eğitimlerine yardımcı olmaya kültürel eserlerimizi koruma, yaşatma ve geliştirme bilinci kazandırmaya ve de sosyal kültürel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir" diye konuştu.

Kütahya’nın sanat ve sanatçı şehri olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Bizler göreve geldiğimiz günden itibaren Kütahya’mızın bir kültür şehri, bir sanat şehri olması noktasında adımlarımızı atacağımızı söylemiştik. Burada 4. sergimizi açıyoruz. Kütahya sanat şehri, sanatçıların bulunduğu bir şehir demiştik. Bunun alt yapısını oluşturma noktasında da biz yaklaşık 2,5 yıldır UNESCO’da Kütahya’nın Yaratıcı Şehirler Ağına Zanaat ve Halk Sanatları dalınna girebilmesi konusunda bir çalışmamız vardı ve 31 Ekim 2017 tarihinde Kütahya dünyadaki yerini aldı. Türkiye’de sadece Zanaat ve Halk Sanatları dalında bizim şehrimiz Kütahya bulunuyor başka bir şehir yok. Dünyada 37 şehirden bir tanesi Kütahya oldu. Dolayısıyla artık tüm bu eserler UNESCO ödüllü, damgalı eserler olacak bunu unutmamanızı istiyoruz. Bu eserleri satışa sunarken ekonomik katkıyı sizlere sağlama konusunda önemli bir adımı biz atmış olacağız. Artık bundan sonra bu ekonomik girdiyi sağlamak sizlerin elinde, yetişecek kursiyerlerimiz, hocalarımız bu manada çalışmaları yapmalıdır. Geçtiğimiz günlerde Güney Kore’de bir sunum yaptık. El işçiliğimizin, sanatımızın ne kadar değerli olduğunu orada vurguladık ve oradaki 37 şehrin temsilcileri Kütahya’yı tanımak ve görmek istiyorlar. Bu çok önemli biz bu adımı attık inşallah bunu sizlerle devam ettireceğiz. Biz Kütahya Belediyesi olarak Halk Eğitim Merkezi ile birlikte 2017-2018 öğretim döneminde 18-66 yaş arası hanımlar kardeşlerimizden oluşan kursiyerlerimize Haymeana Hanımlar Lokalinde 6 farklı kurs, 100. Mahallesinde 2 farklı kurs, Gazi Kemal Mahallesinde 4 farklı kurs, Maltepe Mahallesinde 1 kurs, Lala Hüseyin Paşa Mahallesinde 1 kurs, Bahçelievler Mahallesinde 3 farklı kurs, Ahmet Yakupoğlu 1 kurs (D157) olmak üzere hemşehrilerimize 7 farklı bölge ve mekânlardaki kurslarımızda eğitim verdik. Hemşehrilerimize, Giyim 4 kurs, Nakış 3 kurs, Çini 2 kurs, İğne Oyası 2 kurs, Yağlı Boya Resim 1 kurs, Ahşap Boyama 1 kurs, Kumaş Boyama 1 kurs, İngilizce 1 kurs, Kuran Eğitim 1 kurs, Seramik (engellilere özel) 1 kurs olmak üzere 10 farklı branşta toplam 17 kursta eğitim verdik. 7 farklı bölgede,10 farklı branşta, eğitimlerimiz toplam 17 Kurs,16 eğitici ve 320 kursiyerimize verilmiştir. Kurslar Ekim 2017 tarihinde başlayıp, Mayıs 2018 tarihinde tamamlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, kurs gören kursiyerlere sertifikalarını takdim etti.

Açılış törenine AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve vatandaşlar katıldı. (EFE)