Kütahya’da ’Hayata sanatlı gülümse’ projesi

Zafer Kalkınma Ajansı’ndan alınan hibe desteğiyle restore edilip şehre kazandırdığı, Kütahya Belediyesi Kadın Çalışma Merkezi’ndeki ’Hayata sanatla gülümse’ temalı MS ve Epilepsi hastası kursiyerlerin düzenlemiş olduğu kurs sonu sergisinin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Kütahya Belediyesi Kadın Çalışma Merkezi MS ve Epilepsi hastası kursiyerlerinin kurs sonu sergisinin açılışında konuşan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, AB Dış ilişkiler ARGE ve Strateji Geliştirme Koordinasyon Birimi tarafından hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansına sunulan Kütahya Belediyesi Kadın Çalışmaları Merkezi projesi 82,5 puan alarak hibe desteği almaya hak kazandığını belirtti.

Proje kapsamında Kütahya Belediyesi Zafer Kalkınma Ajansı’ndan alacağı yaklaşık 1 milyon TL hibe ve yaklaşık 600 bin TL katkı payı ile ilimizde atıl durumda bulunan iki konağımızı restore ederek Kütahya’mıza yeni bir kadın çalışmaları merkezi kazandırıldığını ifade eden Başkan Saraçoğlu, "Dezavantajlı grupların, kadınların sosyal hizmetlere erişimini ve sosyo-ekonomik yaşama entegrasyonunu kolaylaştıracak kadın Çalışmaları Koordinasyon Merkezi TR33 bölgesinin yaşanabilirlik düzeyini ve beşerî sermayesini arttırmak suretiyle bölgenin sosyo-ekonomik dönüşümüne katkı sağlayacak altyapıların oluşturulması genel amacına katkı sağlanacaktır. Çünkü Kütahya Belediyesi Kadın Çalışmaları Merkezi’nde verilecek eğitim ve kurslar kadının dolayısı ile ailenin ve toplumun yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunacaktır. Söz konusu eğitimler ile Kadın Çalışmaları Merkezi’nde kadınlarımıza yönelik el sanatları kursları düzenlenerek öğrendikleri ile girişimciliğe atılabilmeleri veya iş gücü piyasasının talep ettiği nitelikli personel yetiştirilmesine katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Ayrıca unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımızın nesilden nesle aktarılması da amaçlanmaktadır. Bu amaçla elimizde yaygın bir sektör/el sanatı haline gelmiş olan Çini İşletmeciliği başta olmak üzere, Nakış, İğne Oyası, Keçe, Deri İşleme, Gümüş İşleme, Takı Tasarım, Ahşap Oyma, Kağıt Rölyef, Resim, Bez Bebek ve Eva bebek yapımı gibi el sanatları alanlarında çalışmalar yapılmaktadır.

Başta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olmak üzere, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü gibi kurumlarla ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile iş birliği yapılarak aile refahının korunması, evlilik öncesi eğitim ve aile danışmanlık hizmetlerinin etkinleştirilmesi, sosyal yardım ve hizmetlerin aile temelli sunulması, genç nüfusun yarattığı demografik fırsat penceresinden azami derecede faydalanılması öngörülmektedir. Kadın Çalışmaları Merkezi ilk çalışmalarını Kütahya Girişimci Kadınlar Derneği (KÜGİKAD) ile iş birliği içinde gerçekleştirmiştir. Dernek üyeleri olan sanatçılar merkezimizde eğitimler düzenlemiş ve bu eğitimlere katılan ilk dezavantajlı olarak tanımlanan grubumuz ise MS ve epilepsi hastalığı tanısı konan hanım kardeşlerimiz olmuştur.Merkezimizde sanatsal ve psikolojik rehberlik yapılarak kursiyerlerimizin dezavantajlarına rağmen faaliyetlerde başarılı bir şekilde yer aldıklarını gördük. Kütahya Belediyesi Kadın Çalışmaları Merkezi’nde hedef kitlemiz kadınlardır. El sanatları programları 5-6 kişilik küçük gruplar oluşturularak, haftada bir gün 5 saatlik toplamda 12 hafta ve 60 saatlik kurs programı şeklinde uygulanmıştır. Kurslara yapılacak talebe göre kurs programı açılır, talep azlığında ilgili el sanatlarının kurs programı ertelenecek olup, yapılacak iş birlikleri ile düzenlenecek seminerlerde ise katılıma göre uygun seminer tarihi belirlenerek kadınlarımıza oturumlar halinde seminer verilecektir" dedi.

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, açılışın ardından sergide incelemelerde bulunarak kursiyerlere sertifikalarını takdim etti. (EFE)