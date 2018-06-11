Kütahya’da ’Hediyem Kur’an olsun’ kampanyasına ilgi

’Hediyem Kur’an Olsun’ projesinin yurt içinde ve yurt dışında kardeşlerine Kur’an-ı Kerim hediye etmek isteyen Müslümanlarla, Kur’an-ı Kerim’e ulaşmak isteyen Müslümanlar arasında köprü vazifesini gördüğünü söyleyen Hazırlar, Kütahyalılar’ın kampanya çerçevesinde şimdiye kadar 4 bin 663 Kur’an-ı Kerim hediye ettiğini söyledi.

Kampanyanın halen devam ettiğini belirten Hazırlar, Kur’an-ı Kerim hediye etmek isteyenlerin cep telefonlarından ’Kuran’ yazıp 43 33’e mesaj göndermelerinin yeterli olacağını dile getirdi.

Mütü Hüseyin Hazırlar, "Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan kampanya Kütahya’da da yoğun ilgi görüyor. Kampanya, Kur’an-ı Kerim hediye etmek isteyenler ile Kur’an-ı Kerim’e ulaşamayan kişilere köprü kurmayı amaçlıyor. Hediyem Kur’an olsun kampanyasında bizim ilk hedefimiz şehrimizin plakalı olan 43, yani 4 bin 300 Kur’an-ı Kerim idi.Kütahyalı kardeşlerimiz bugün itibariyle 4 bin 663 Kur’an-ı Kerim hediye etmiş durumda. Biz bu kampanyayı çok önemsiyoruz. Dünyanın çok farklı coğrafyalarında iman ettiği kitabı Kuran Kerim’i alamayan, bir defa olsun görüp istifade edemeyen, hafızlıklarını tahtalar üzerinde yapan nice kardeşlerimiz var. Başkanlığımız hiç bir insan Kur’ansız kılması düsturu ile yola çıktı. Bilindiği gibi, kurumumuz gerek yurt içinde gerekse yurt dışında iman ettiğimiz Kur’an Kerim’e ulaşmaları için seferberlik başlatmıştı.Bizler de Kütahya olarak kampanyaya destek verdik. Bu kampanya devam ediyor. Destek vermek isteyenler cep telefonlarında Kuran yazıp 43 33 mesaj gönderip 1 adet Kur’an-ı Kerim bağışlayabilir. Vatandaşlarımız kampanya dahilinde ayrıca müftülüğümüze gelerek makbuz karşılığında da Kuran-ı Kerim hediye edebilirler. Kur’an Kerim hediye etmek hediyelerin en yücesidir" diye konuştu. (EFE)