Kütahya’da ’Hekim Sinanlar yarışıyor’ isimli bilgi yarışması

Yarışması birinciliği Özel Dostlar Ortaokulu öğrencileri, ikinciliği Atatürk Ortaokulu öğrencileri, üçüncülüğü İhsaniye Ortaokul öğrencileri, dördüncülüğü Bahçeşehir Koleji ve beşinciliği de Germiyan Bilge Koleji Ortaokul öğrencileri elde etti.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, "Öğrencilerimize ilimizde yetişen bitkileri tanıtmak amacıyla yapmış olduğumuz bu yarışmada 55 ortaokulumuz bu seneki yarışmamıza iştirak etti. Yarışmamızda 55 okulumuzdan 5 finalistimizi geçen hafta içerisinde belirledik. Bugün bizlerle birlikte olan bu 5 finalist okulumuz inşallah yarışacak, dereceye giren öğrencilerimize burada ödüllendireceğiz. Şehrimizin tanıtılmasına, şehrimizde yetişen bitkilerin tanıtılmasına, Şair Şeyhi’nin Kütahya’mızın yetiştirdiği diğer ismiyle Hekim Sinan’ın tanıtılmasına katkı sağlayan bu yarışmanın okullarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Belediye olarak görev geldiğimiz günden itibaren tüm kurumlarla ortak çalışma yapabileceğimizi, tüm kurumlara paydaş olabileceğimizi ve Kütahya’mızı tanıtma noktasında hiç bir ayrım yapmayacağımızın sözünü vermiştik.Bu bağlamda Kütahya Belediye olarak Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte ilimiz merkez ilçesinde bulunan ortaokulların 7. sınıf öğrencilerine Hekim Sinan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi’ni tanıtmak, burada yetiştirilen bitkilerle ilgili farkındalık oluşturmak ve öğrencilerimize ilimizin gurur kaynağı olan, 15. yy’da yaşamış, Osmanlı Devletinde ilk saray hekimliği yapmış, ayrıca edebiyatımızda Şairler Şeyhi unvanını alan Germiyan’lı Şair Şeyhi Hekim Sinan’ın toplumumuza ve geleceğimizin teminatı olan yeni nesillere tanıtımını sağlanmak amacıyla “Hekim Sinanlar Yarışıyor” projesi hayata geçirilmiştir" diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından final yarışması sonucu birinci olan okul öğrencilerine tablet, ikinci olan okul öğrencilerine mp3 çalar, üçüncü olan okul öğrencilerine aileleriyle birlikte yemek ödülü, dördüncü ve beşinci olan okul öğrencilerine mansiyon ödülü ve katılım belgeleri Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ile İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit tarafından takdim edildi. (EFE)