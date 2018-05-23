Kütahya’da iftara yolda yakalananlara iftariyelik

Beşir Derneği Kütahya Şubesi tarafından 3 sene önce başlanan ve iftar vakti trafikte yolda kalan ve iftara yetişemeyecek durumda olan vatandaşlara iftariyelik ikramında bulunmaya devam ediliyor. Kütahya-Afyonkarahisar karayolu İstasyon ışıkları mevkiinde vatandaşlara içerisinde ‘hurma, su ve kek’ olan paketi veren dernek üyeleri, bu şekilde her gün yaklaşık 250 vatandaşa iftariyelik dağıtıyorlar.

Vatandaşların iftarlarını sigara ile değil de su ve hurma ile açmaları için böyle bir uygulama yaptıklarını söyleyen Beşir Derneği Kütahya İl Temsilcisi Mustafa Gülsever, “Bu bizim üçüncü senemiz. İftar vaktinde yolda olan vatandaşlara iftarlarını sigara ya da ateş ile değilde hurma ile su ie açmaları için hayır sahiplerinin destekleriyle böyle bir uygulama yapıyoruz. Müslümanın Müslümana hayırla mukabele ettiğini göstermek açısında 3 senedir böyle bir uygulama yapıyoruz. İftariyeliklerimizin içinde ‘bir bardak su, hurma ve kek’ var. Geçen sene şehrin girişindeki çalışmalarından dolayı yoğunluğun İstasyon mevkiinde olmasından dolayı 600 civarında iftariyelik dağıtıyorduk bu sene bu rakam 250 civarında iftariyelik dağıtıyoruz. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Vatandaşlar da bu uygulamadan oldukça memnun. Biz İslam’ın güzel yönlerini yaşamaya, yaşatmaya onu vurgulamaya çalışıyoruz. Müslümanlar zaten bununla mükelleftir. Biz güzel ahlakı tamamlamak için varız” diye konuştu.

İftara yolda yakalanan vatandaş ise uygulamadan oldukça memnun olduklarını söylediler ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.