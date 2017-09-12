Diğer
Kategoriler
12 Eylül 2017 15:24

Kütahya’da ikinci orman yangını

Kütahya’nın Domaniç ilçesindeki orman yangını rüzgar nedeniyle halen tam olarak kontrol altına alınamazken, Emet ilçesinde de ormanlık alanda yangın çıktı.

Kütahya’da ikinci orman yangını

12 Eylül 2017 15:24


Alınan bilgiye göre, Emet’in Kabaklar köyü yakınlarında bulunan Tetik mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra yangın söndürme helikopteri bölgeye sevk edildi.


Yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor. Civar köylerin cami hoparlörlerinden yapılan anonsla vatandaşlardan söndürme çalışmalarına destek isteniyor.


Yangının çıktığı bölgenin yerleşim yerlerine yakın olduğu öğrenildi.


Öte yandan, Domaniç ilçesindeki rüzgar nedeniyle halen tam olarak kontrol altına alınamayan orman yangınının söndürülmesi için Kütahya’nın yanı sıra civar illerden gelen ekipler, karadan ve havadan müdahalesini sürdürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
32
°
C
Açık
  • Çarşamba
    Açık
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Açık
    32°C
  • Cumartesi
    Açık
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç